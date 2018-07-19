澳美部长会晤将聚焦南海 美或要求澳在南海“更激进”

澳媒称，在下周举行的澳美部长级定期磋商会议上，南海问题将成为一个重要议题，但澳政府拒绝透露澳大利亚是否将在所谓“航行自由”方面发挥更大作用。
据《澳大利亚人报》网站7月18日报道，澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩为澳大利亚在确保南海航道所谓“航行自由”方面发挥的作用进行了辩护。
报道称，佩恩不愿透露澳大利亚是否会顺从美国长期以来的一个愿望，即澳大利亚采取更加激进的立场，在南海“争议领土”范围内进行所谓“航行自由”演练。
佩恩说：“我们经常并始终如一地提出‘航行自由’和监督方面的论点论据。”她说：“我们在这方面没有后退一步。”
报道称，佩恩和澳大利亚外交部长朱莉·毕晓普准备于下周在美国加利福尼亚州斯坦福大学举行的澳美部长级定期磋商会议上会晤美国国防部长吉姆·马蒂斯和国务卿迈克·蓬佩奥。
报道认为，对澳大利亚来说，此次会晤来得并不是时候，因为北京与堪培拉之间的关系正处于低谷。
另据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站7月16日报道，特朗普政府将于下周向澳大利亚提出要求。
报道称，澳大利亚外交部长毕晓普和国防部长佩恩定于7月23日和24日在加利福尼亚州会晤他们的美国同行蓬佩奥和马蒂斯。
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