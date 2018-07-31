韩国88岁高僧绝食抗议40天逼住持下台

据《韩国时报》报道，近几周韩国持续高温，酷暑难耐，但 88 岁德高望重的高僧 Seoljo 法师已在首尔市中心曹溪寺附近绝食抗议 40 天，仅依赖饮用竹盐水维持生命。这起事件表明韩国佛教最大宗派曹溪宗 “ 激烈的内部派别斗争 ” 。原来，该寺存在两个势同水火的派别，分别以 Seoljo 法师和去年当选为住持但却丑闻缠身的雪靖法师为首。





报道称，雪靖法师正遭受多项指责，包括有一位 “ 秘密 ” 妻子并育有一女和以其兄弟之名隐匿巨额资产等。尽管后者否认这些指责，但他并未接受 DNA 测试以证清白。 Seoljo 法师表示无论这些指责是否属实，后者都没有资历担任住持，因为他不是一位僧人。 “ 雪靖出生于 1944 年，并声称在 1962 年受戒成为一名僧人。但这种说法不成立， ”Seoljo 表示。 “ 那座寺庙仅收 20 岁或以上的人为僧。没有人能证明雪靖 20 岁后在那里受过戒。虽然目前还不能证明他到底是否有私生子，但是没有受过戒就不能成为僧人是不需要证明的。 ”

报道称，上周五，雪靖法师第二次去探视 Seoljo ，希望他能够停止绝食。同时，雪靖法师也表示并不想担任住持的意思，在征得寺院里其他人的意见后会作出最终决定。但是，截至目前为止，此举还没有改变 Seoljo 法师绝食的态度。

韩国宗教自由研究所主席朴光洙表示，韩国佛教内部斗争有着很久的历史传统，主要是因为

1994

年和

1998

年两次宗教改革失败。

“

两次改革本来是机会，但是因为改革者的贪污腐化导致各项改革制度都不透明，没有能够得到有效实施，改革仍然是一项未完成的工作

”

他表示

。

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