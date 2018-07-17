日本暴雨致2400罐天然气被冲走 200余罐下落不明

由于暴雨灾害导致河流泛滥，日本冈山县及爱媛县灾区约2400灌液化天然气随河水“漂流”，部分天然气罐还飘到了海里。日本天然气公司及海上保安部等已找回约2200罐天然气，但仍有200余罐下落不明。由于天然气罐可能被泥石流所掩埋，日本经济产业省提醒当地政府及市民加强警惕。
据日本《读卖新闻》7月17日报道，冈山县高粱河及其支流泛滥，冲走市内某天然气公司的约1400罐天然气。爱媛县肱河泛滥也导致约1000罐被河水冲走，部分天然气罐甚至飘到对岸的山口县近海。
截止7月16日，天然气公司及海上保安总部已找回2200余罐天然气。由于船只在海上与天然气罐碰撞后容易引发爆炸，日本海上保安厅第6管区海上保安总部呼吁过往船只加强警惕。
此外，部分天然气罐随着泥石流被掩埋在泥土及建筑废墟下。据日本经济产业省统计，现已有4县的15处地点发现天然气罐。而泥石流灾害重灾区广岛县可能埋藏着更多天然气罐。
冈山县LP天然气协会理事山田隆表示，尽管天然气在户外泄漏后很快便会挥发消散，但一遇明火即会爆炸。市民如果发现天然气罐应及时联络协会或天然气公司处理。
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