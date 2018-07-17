新加坡航空大牛 利润猛增150%

新加坡讯，新加坡国家航空公司新加坡航空，今天公布的业绩打破了分析师的预期，全年利润猛增148%，来到2011年以来的最高峰。同时，新航的旅客和货运收入也大增，这主要得益于公司的转型计划！
截止今年3月底的财政年度，新航赚取了8.93亿新元的利润，比上一年的3.6亿新元大幅增长，这个增长幅度也打破了路透社14名分析师预期的6.97亿新元。
集团的收入增长了6.3%，达到158亿新元，而且所有各个门类的收入都取得增长。
新航董事会推荐，为上个财政年度每股分红30分。
不过，新航指出，虽然业绩表现正面，但激烈的竞争依然存在，成本压力依旧。
新航在一份文告中说，虽然未来几个月的旅客订位强劲，产值稳定，但在主要的运营市场的激烈竞争和成本压力依然如故。
”燃料价格一直趋高，未来几个月还是会有波动。“
新航正在进行为期三年的转型计划，旨在节省成本和增加收入，以应对中国和中东航空公司，以及廉价航空公司的竞争。
新航说，计划的第一年已经取得很好的进展，未来两年将进一步将围绕增强客户体验、收入增长和运营效率改善来努力。
新航去年推出了17.5小时新加坡往洛杉矶的直航航线，并计划在今年晚些时候推出往来洛杉矶和纽约的直航航线，以强化与国泰航空和阿联酋航空在美国市场的竞争。
新航股价今天大涨3.6%。
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