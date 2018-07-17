周立波事件愈演愈烈 扬言爆出原省委书记前女婿名字

中国知名脱口秀主持人周立波事件愈演愈烈，当事人接连受访披露的观点却大相径庭引发质疑。北京时间7月17日，周立波妻子胡洁在其所谓的最后一次受访中披露了这位“原省委书记前女婿”的真实身份。
周立波自称遭三人控制 大陆媒体《贵圈》声称即将披露，周立波夫妇早前从未公布过的新证据，而胡洁也将公布“某某”的身份，此后她将不再对此事做任何解释。 周立波和妻子胡洁回国之后，让周立波美国持枪持毒案，再次掀起波澜，而且中间还涉及到一位神秘的“原省委书记的前女婿”勾起了舆论的神经，纷纷猜测这位官二代究竟是谁。 根据周立波案的另一位当事人唐爽在接受中国媒体《局面》采访时可以看出，这位神秘的“某某人”确实存在，但其背景是否与中共官员有关，尚不得而知。
周立波和妻子胡洁自称，在美国被“某某人”陷害，并且称整件事情都是在美国的华人坑害华人，自己被索要高达20万美元的律师费，后续还要增加50万美元的律师费，让周立波和妻子胡洁无法接受。 据悉，周立波因担心律师莫虎与“某某人”走得太近而多次更换律师。
周立波还怀疑莫虎跟被他称为某某的人以及唐爽串谋陷害他，暗示枪支和毒品都是某某放在他车上的，目的是为了控制他。
而近日上述媒体的主持人王志安与唐爽的会面让事件再度升级，而周立波也再次深陷舆论漩涡，7月16日，周立波微博不断更新内容，表示自己必将应诉，周立波称自己的风格就是不怕事，并且周立波称要让莫虎彻底退出律师舞台。
由于莫虎已经在美国联邦法院起诉了周立波诽谤，并且索赔1,000万美元赔偿金额。周立波与妻子胡洁表示绝不退缩，声称将在18日对外公开“某某人”的具体身份。 另外周立波称唐爽由学子变成棋子，最后变为弃子。有分析指，周立波夫妇或爆料更多的重要证据，可能会对唐爽不利。
舆论指向两位原省委书记 北京时间7月17日，胡洁在接受大陆另一家媒体《贵圈》时披露“我现在就把他放出来，然后你们大家去人肉吧”，但截至目前该媒体仍未公布完整视频采访。 周立波持枪涉毒案发生在2017年1月18日午夜。周立波在纽约长岛公路上蛇形驾车，被警察拦下，警察随后从他车上搜到一把子弹上膛的手枪和两小袋毒品。
跟周立波在一起的是唐爽，两人随后被逮捕并被指控非法拥有枪支和毒品。 周立波说，那天他原本是到在长岛的某某家去打猎后来没打成，是在离开他家后被警察拦截的。而这个某某，周立波后来说是“中国北方某省原省委书记的前女婿，在美国没有正当职业和生意，但他说自己拥有数十亿美元的资产，住占地45亩的长岛豪宅，坐拥数艘豪华游艇、私人飞机，包养着各种女人。”
对于这位“某某人”的真实身份，有网友称是：“CWG的女婿”，也有声音指向“原辽宁省委书记王珉的女婿”，亦或另有他人。 2016年3月4日，中纪委曾公布王珉涉嫌严重违纪被调查的消息。当时中纪委未具体说明王珉被查的原因，但有消息人士透露，王珉是涉嫌帮助女儿获取非法暴利而落马，其女儿涉嫌丹东港买卖及对朝鲜贸易腐败。 通过唐爽和周立波的受访视频可以看出，他们对某某的感情和认知截然不同——周立波说某某是陷害了他的坏人；唐爽认为某某是被周立波污蔑的好人。面对周立波与唐爽的受访孰是孰非，大陆舆论纷纷发表了不同的观点。
对于周立波夫妇面对另一家媒体的采访，有舆论称，“唐在《局面》揭露了真相，周夫妇觉得演不下去了才换个节目，如果是心里没鬼的话，肯定是回来在局面和唐对质！！” “周立波以后再也不会接受王志安的采访了。为什么不打招呼就去采访唐爽？”
有分析指出，“老王（王志安）显然有点不厚道，周胡夫妇二人这次避开王说明了一切！去美国私下采访唐爽，又要单独会见“某某”，老王这种行事风格显然只是为了《局面》博人眼球而打乱了周立波的爆料，使事情一发不可收拾，限于颇为被动《局面》。” 大陆多家媒体也对周立波的解释提出质疑，南方周末微博用户发帖问：“最关键的是，假如周立波说的是事实，某某的动机是啥？绝对不会如周立波所说‘某某’就是喜欢害人，而说不出实际动机，里面一定有蹊跷。”
另有舆论声讨周立波，“在没有这件事之前，你知不知道某某是大贪官二代，如果不知道，仅凭这件事你就突然知道他的底细？如果知道，嫉恶如仇的你为什么还要和某某来往？” 支持周立波的声音称，“周立波要是知道车上有枪有毒他敢让警察搜车吗？如果枪和毒是他的，莫虎让他承认有罪，做有罪辫护他为什么坚决不承认？” 周立波此次的事件，也引起了与莫虎有关的桑兰的关注，她发文称自己还特意找了丈夫去查客户高律师的案子，并且“确有其事，周立波没有撒谎”。
也有观点表示，“第一不管诉讼请求是出于何种目的，只要法院受理，那肯定有合法的理由。坐等诉讼情况追踪！第二记住芮成钢的代表论，您代表不了多少中国人。请不要为了一己之私煽动国人情绪。” （多维）
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