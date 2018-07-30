哈里王子岳父怨女儿失联 指责王室将女儿“夺走”

英国《每日邮报》 29 日报道说，英国王子哈里和美国女演员梅根 · 马克尔已经结婚 2 个多月，但因为婚礼前梅根父亲托马斯 · 马克尔的 “ 摆拍门 ” ，梅根王妃及英国王室和梅根父亲之间的关系仍然恶化。梅根父亲近期接受《每日邮报》采访时表示，女儿已经与他断绝了一切联系。他指责英国王室将女儿从自己身边 “ 夺走 ” ，还批评英国王室对已经过世的戴安娜王妃的态度。英国媒体称，梅根王妃父亲的这番发言很可能让王室和梅根家族的关系 “ 更加复杂 ” 。

《每日邮报》报道说，梅根王妃的父亲托马斯 · 马克尔今年 74 岁，现居住在墨西哥的罗萨利托。他曾是好莱坞电影照明总监，退休后破产。梅根 6 岁时，他和梅根的母亲离婚，但一直在经济上支持梅根。近期，他接受了《每日邮报》近 9 个小时的采访，采访中他提到自己与女儿的裂痕，称梅根结婚后，已经彻底中断了与他的联系。 8 月 4 日是梅根王妃 37 岁的生日，他想寄一张贺卡给女儿， “ 但很可能她看不到了 ” 。他还表示，他和女儿的裂痕可能永远无法愈合，自己可能再也无法见到未来的孙子孙女。





他表示，自己很伤心，但不会沉默。他认为，是英国王室将女儿从自己身边夺走。他还说： “ 戴安娜王妃会怨恨自己被王室对待的方式 ” ，讽刺英国王室对嫁入王室的平民女子 “ 待遇不公 ” 。

《每日邮报》称，梅根与哈利王子的婚礼于今年 5 月中旬举行，但梅根家族的一系列举动 “ 让英国王室感到难堪 ” 。梅根的父亲及亲戚几度在媒体上公开称，王室并没有邀请他们。梅根的父亲更是在婚礼前雇狗仔记者 “ 摆拍 ” 他在电脑上看自己女儿婚礼网页的照片，以博取同情，导致王室大怒。最终，梅根父亲因为心脏病原因没有出席婚礼，哈里王子的父亲查尔斯王储陪着梅根走了红毯。

在此次采访中，梅根父亲声称，外界关于自己假装心脏病发作，并且患有酗酒疾病的传闻都是假的。他还称，梅根和哈里后来跟自己说不必为

“

摆拍门

”

道歉，但王室却强迫他道歉，这些自相矛盾的言论

“

让他困惑

”

。他哀怨地表示：

“

或许我死了，他们会对梅根好一些。

”

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