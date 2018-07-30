    • 2018年7月30日

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    哈里王子岳父怨女儿失联 指责王室将女儿“夺走”

    星期一, 七月 30, 2018

    英国《每日邮报》29日报道说，英国王子哈里和美国女演员梅根·马克尔已经结婚2个多月，但因为婚礼前梅根父亲托马斯·马克尔的摆拍门，梅根王妃及英国王室和梅根父亲之间的关系仍然恶化。梅根父亲近期接受《每日邮报》采访时表示，女儿已经与他断绝了一切联系。他指责英国王室将女儿从自己身边夺走，还批评英国王室对已经过世的戴安娜王妃的态度。英国媒体称，梅根王妃父亲的这番发言很可能让王室和梅根家族的关系更加复杂
    　　
    《每日邮报》报道说，梅根王妃的父亲托马斯·马克尔今年74岁，现居住在墨西哥的罗萨利托。他曾是好莱坞电影照明总监，退休后破产。梅根6岁时，他和梅根的母亲离婚，但一直在经济上支持梅根。近期，他接受了《每日邮报》近9个小时的采访，采访中他提到自己与女儿的裂痕，称梅根结婚后，已经彻底中断了与他的联系。84日是梅根王妃37岁的生日，他想寄一张贺卡给女儿，但很可能她看不到了。他还表示，他和女儿的裂痕可能永远无法愈合，自己可能再也无法见到未来的孙子孙女。

    他表示，自己很伤心，但不会沉默。他认为，是英国王室将女儿从自己身边夺走。他还说：戴安娜王妃会怨恨自己被王室对待的方式，讽刺英国王室对嫁入王室的平民女子待遇不公
    　　
    《每日邮报》称，梅根与哈利王子的婚礼于今年5月中旬举行，但梅根家族的一系列举动让英国王室感到难堪。梅根的父亲及亲戚几度在媒体上公开称，王室并没有邀请他们。梅根的父亲更是在婚礼前雇狗仔记者摆拍他在电脑上看自己女儿婚礼网页的照片，以博取同情，导致王室大怒。最终，梅根父亲因为心脏病原因没有出席婚礼，哈里王子的父亲查尔斯王储陪着梅根走了红毯。
    　　
    在此次采访中，梅根父亲声称，外界关于自己假装心脏病发作，并且患有酗酒疾病的传闻都是假的。他还称，梅根和哈里后来跟自己说不必为摆拍门道歉，但王室却强迫他道歉，这些自相矛盾的言论让他困惑。他哀怨地表示：或许我死了，他们会对梅根好一些。

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