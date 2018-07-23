西班牙斥巨资打造新潜艇，结果糟心了

西班牙《国家报》网站近日披露围绕其海军新潜艇的若干戏剧性 “ 糟心事 ” 。





作为曾经的海上霸主和老牌帝国，西班牙海军最新型潜艇 S-80 原本应是自带 BGM 闪亮登场的节奏。





该潜艇设计排水量 2200 吨，设计长度 71 米（请注意这两个数据），采用先进 AIP 系统，可不依赖空气在水下长期航行，并具有各种高大上电子设备和武备。西班牙海军对其寄望甚高。

但该项目执行起来后，画风似乎有些不对。





首先是 2013 年，负责生产的西班牙纳万蒂亚造船厂已经开工建造该型潜艇首艇。但此时，技术人员发现了一个问题 ……





这潜艇 …… 好像浮不起来 ……





是的，浮不起来。





技术人员发现，如果按照当时方案建造完毕，则 S-80 将超重 125 吨，导致其出现浮力问题。也就是说，不能保证它在下潜之后还能浮出水面，可以说是 “ 真潜艇 ” 了。





这个锅暂时由法国人背 ——S80 是在法国鲉鱼级潜艇的基础上改进而来的，法国人造船总出幺蛾子，比如著名的 “ 戴高乐 ” 号核动力航母，法国海军的唯一一艘航母，在服役后发现，飞行甲板太短，预警机无法正常降落。





没办法，法国人把航母送回造船厂，把降落用的斜角甲板加长了 4.5 米，算是勉强打了补丁。

这里就暂时不提， “ 戴高乐 ” 号航母首次远航试航时，螺旋桨桨叶断裂后丢到了大西洋里，至今也没找到 ……





大概法国人把浪漫精神用在了工业设计上，这也是一种人设。









言归正传，西班牙人在痛斥法国人不靠谱之后，转而向美国人求助（法国人当年也是请美国朋友帮忙改进 “ 戴高乐 ” 的），美国著名造船企业电船制造公司收费 1400 万美元，然后很认真地出了个主意：你们的潜艇不是浮不起来么？把艇身延长 10 米，艇内空间大了，也就浮起来了。





于是，西班牙人吭哧吭哧修改潜艇设计，对新潜艇进行了 16 处延伸和扩展，排水量增至 3000 吨，并改名为 S-80 Plus 。命名之草率，感觉是设计师看到手机时随手套用的。





不过，这导致每艘潜艇的造价比原计划几乎翻一番，接近 10 亿欧元。





但相比 “ 戴高乐 ” 号最终造价超支六倍（原计划 120 亿法郎，最终约 800 亿法郎）的情况，西班牙人还可以认为自己较为节俭。





然而，潜艇造好了，问题又来了 ……





在拉长艇身后， S-80 Plus 的长度达到 81 米。





但西班牙潜艇部队基地的码头，只能容纳最长 78 米的潜艇。





局面大概是这样的：





西班牙海军： “ 不好意思，这潜艇你们先存着，我们没地儿放。 ”





造船厂： “ 你们早干吗去了 ……”





花了大价钱的装备，总不能不接收。于是，西班牙国防部被迫对现有码头进行疏浚和扩建，相关设施成本将达 1600 万欧元。





当然，比起 S-80 Plus 潜艇超支额度，这 1600 万欧元只能算是毛毛雨了。





关键在于，这事儿还没完。西班牙国内相关专家认为， S-80 Plus 存在很大程度的不确定性，漏洞过多，要在试航后全部修改完毕，单艇最终造价可能达到近 18 亿欧元。





更为重要的是， “ 一分钱一分货 ” 这句 “ 金科玉律 ” 在此失灵。西班牙国防大臣玛加丽塔 · 罗夫莱斯已经公开向媒体承认，新潜艇项目确实 “ 存在缺陷 ” 。





不知当年的西班牙航海家们如果看到这一切，会怎么想。





当然，我们必须承认，像法国人一样，西班牙人也很浪漫。





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