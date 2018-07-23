西班牙斥巨资打造新潜艇，结果糟心了

西班牙《国家报》网站近日披露围绕其海军新潜艇的若干戏剧性“糟心事”。
作为曾经的海上霸主和老牌帝国，西班牙海军最新型潜艇S-80原本应是自带BGM闪亮登场的节奏。
该潜艇设计排水量2200吨，设计长度71米（请注意这两个数据），采用先进AIP系统，可不依赖空气在水下长期航行，并具有各种高大上电子设备和武备。西班牙海军对其寄望甚高。
但该项目执行起来后，画风似乎有些不对。
首先是2013年，负责生产的西班牙纳万蒂亚造船厂已经开工建造该型潜艇首艇。但此时，技术人员发现了一个问题……
这潜艇……好像浮不起来……
是的，浮不起来。
技术人员发现，如果按照当时方案建造完毕，则S-80将超重125吨，导致其出现浮力问题。也就是说，不能保证它在下潜之后还能浮出水面，可以说是“真潜艇”了。
这个锅暂时由法国人背——S80是在法国鲉鱼级潜艇的基础上改进而来的，法国人造船总出幺蛾子，比如著名的“戴高乐”号核动力航母，法国海军的唯一一艘航母，在服役后发现，飞行甲板太短，预警机无法正常降落。
没办法，法国人把航母送回造船厂，把降落用的斜角甲板加长了4.5米，算是勉强打了补丁。
这里就暂时不提，“戴高乐”号航母首次远航试航时，螺旋桨桨叶断裂后丢到了大西洋里，至今也没找到……
大概法国人把浪漫精神用在了工业设计上，这也是一种人设。
言归正传，西班牙人在痛斥法国人不靠谱之后，转而向美国人求助（法国人当年也是请美国朋友帮忙改进“戴高乐”的），美国著名造船企业电船制造公司收费1400万美元，然后很认真地出了个主意：你们的潜艇不是浮不起来么？把艇身延长10米，艇内空间大了，也就浮起来了。
于是，西班牙人吭哧吭哧修改潜艇设计，对新潜艇进行了16处延伸和扩展，排水量增至3000吨，并改名为S-80 Plus。命名之草率，感觉是设计师看到手机时随手套用的。
不过，这导致每艘潜艇的造价比原计划几乎翻一番，接近10亿欧元。
但相比“戴高乐”号最终造价超支六倍（原计划120亿法郎，最终约800亿法郎）的情况，西班牙人还可以认为自己较为节俭。
然而，潜艇造好了，问题又来了……
在拉长艇身后，S-80 Plus的长度达到81米。
但西班牙潜艇部队基地的码头，只能容纳最长78米的潜艇。
局面大概是这样的：
西班牙海军：“不好意思，这潜艇你们先存着，我们没地儿放。”
造船厂：“你们早干吗去了……”
花了大价钱的装备，总不能不接收。于是，西班牙国防部被迫对现有码头进行疏浚和扩建，相关设施成本将达1600万欧元。
当然，比起S-80 Plus潜艇超支额度，这1600万欧元只能算是毛毛雨了。
关键在于，这事儿还没完。西班牙国内相关专家认为，S-80 Plus存在很大程度的不确定性，漏洞过多，要在试航后全部修改完毕，单艇最终造价可能达到近18亿欧元。
更为重要的是，“一分钱一分货”这句“金科玉律”在此失灵。西班牙国防大臣玛加丽塔·罗夫莱斯已经公开向媒体承认，新潜艇项目确实“存在缺陷”。
不知当年的西班牙航海家们如果看到这一切，会怎么想。
当然，我们必须承认，像法国人一样，西班牙人也很浪漫。
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