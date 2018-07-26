外媒称特朗普巨额补贴农户遭批：不能解决根本问题

外媒称，特朗普政府 24 日宣布，将向美国农户提供 120 亿美元的紧急援助。





向农民提供 “ 贸易战援助 ”





据美国《华尔街日报》网站 7 月 25 日报道，有迹象显示，美国农业部门开始受到特朗普与美国主要贸易伙伴不断升级的贸易争端的影响。

美国农业部长珀杜表示，政府将支持受冲击最大的大宗商品，包括大豆、高粱、棉花、玉米、小麦和猪肉等。





珀杜说： “ 这是一个短期方案，将为总统特朗普和美国政府赢得制定长期贸易策略的时间。 ” 农业部官员指出，这项紧急援助不需要国会批准。





珀杜表示，暂定 9 月实施的这项举措旨在应对美国贸易伙伴对特朗普政策的 “ 非法报复 ” 。特朗普已下令对金属、材料、服饰和电子零件等进口商品加征关税，涉及中国和欧盟成员等众多国家。





报道称，贸易伙伴正在采取报复行动，对美国农业造成不利影响。作为美国农产品主要出口市场之一的中国宣布，对 340 亿美元美国大豆、猪肉等广泛商品加征关税。加拿大、墨西哥和欧盟等也对美国实施了报复性关税。





报道称，中国是全球最大的大豆消费国， 2017 年从美国采购了总值 140 亿美元的大豆，不过美国农业部 7 月预计关税将导致美国出口减少，接下来一个作物年度的美国国内大豆库存将达到创纪录的 5.8 亿蒲式耳。





报道注意到，关税问题还给玉米和小麦价格带来压力， 7 月中国开始对产自美国的玉米和小麦加征关税。现在生猪养殖户和猪肉加工商出口到中国和墨西哥的猪肉将分别面临 62% 和 20% 的关税，这两个国家于 7 月初上调了猪肉进口关税。墨西哥和中国都是美国猪肉进口大国，过去两个月瘦肉期货价格累计下跌了约 11% 。





在主要贸易伙伴对美国农业大宗商品加征报复性关税之际，特朗普政府官员承认农户可能面临财务困境，但这些官员表示，农场主将分享到新贸易政策的好处，特朗普政府称，新的贸易政策将对美国利益更公平。





报道称，特朗普 24 日在一个老兵团体的集会上发表讲话，尽管批评人士表示担忧，但特朗普敦促人们在贸易问题上保持耐心，特朗普说： “ 和我们站在一起，所有事情都会解决。 ”





珀杜宣布的计划还包括收购过剩的农业大宗商品并运送至食物存储仓库。美国政府还将提供贸易促进经费，为美国农产品寻找新的出口市场。





共和党人痛批援助计划





据美国《时代》周刊网站 7 月 24 日报道，特朗普政府决定向遭受贸易战冲击的农民提供 120 亿美元的援助，但国会的共和党人 24 日批评这项决定并未解决根本问题 —— 白宫自己的贸易政策。





报道称，这一宣布没有赢得国会内怀疑论者的支持，包括一些来自农业州的共和党人。

来自威斯康星州的共和党参议员罗恩 · 约翰逊说： “ 我的想法就是农民的想法。他们想要贸易，而不是援助。就是这么简单。 ”





报道称，额外的农场援助是对一些生产者的安慰，因为美国同中国、加拿大和其他大量购买美国猪肉、大豆和其他农作物的贸易伙伴陷入争端，这些生产者正遭受价格下跌和库存增加。





报道称，农民是特朗普总统的农村政治基础的关键组成部分，特朗普曾承诺贸易战将令他们的境况更好。许多农民相信这条信息。然而，持续到秋收和中期选举的长时间贸易争端有可能会动摇这种支持。代表美国农村地区的议员也对特朗普施加了压力，要求他放弃加征关税。





在政府作出这一宣布前，一直对特朗普的贸易举措持批评态度的来自艾奥瓦州的共和党参议员查克 · 格拉斯利称，大宗商品支持不是长久之策，对纳税人来说成本高昂。





报道称，那些频繁批评总统的参议员言论更加尖锐。





来自内布拉斯加州的共和党参议员本 · 萨斯说： “ 本届政府的关税和救助计划不会让美国再次伟大，它们只会让美国重新回到 1929 年。 ”





来自田纳西州的共和党参议员鲍勃 · 科克说： “ 你们的政策非常糟糕，把农民送到救济院，然后让他们接受福利救济，并且我们向其他国家借钱。国会现在没有就正在发生的事情进行彻底反抗，这令人难以置信。 ”





其他议员也表达了关切。来自俄克拉何马州的共和党参议员詹姆斯 · 兰克福德说，这项计划 “ 走错了方向 ” 。他说，农民已经有 “ 不少 ” 援助项目。他说： “ 我不想再多一个。 ”





来自堪萨斯州的共和党参议员杰里 · 莫兰说，受贸易动荡影响的农民正在寻找更长久的解决办法。莫兰说， “ 永远也不会有足够的钱来解决 ” 农产品关税所带来的问题。





另据美国《华尔街日报》网站 7 月 25 日报道，美国议员对特朗普政府援助农民的计划基本上持怀疑态度。批评人士表示，农户需要的是稳定的贸易环境，而不是政府救济。就连通常维护特朗普的共和党参议员也担心，如果特朗普继续四面出击，援助计划最终可能需要扩大到其他领域。





来自南达科他州的共和党参议员迈克 · 朗兹问道： “ 战略是什么，最终结果是什么？什么时候我们能摆脱现在的混乱局面，真正达成新的贸易协议。 ”





民主党参议员海迪 · 海特坎普称，如果特朗普继续加征关税且其他国家采取报复措施，美国政府可能需要提供更多援助。她表示，由于贸易争端，每个州可能要损失几亿美元。





贸易战重创共和党选情





据日本共同社 7 月 24 日报道，着眼于同中国等国的贸易摩擦长期化，特朗普政府公布了 120 亿美元的农业援助计划。此举似乎意在通过在维持强硬贸易政策的同时也顾及农业州，面向 11 月中期选举争取广泛支持。





又据彭博新闻社网站 7 月 25 日报道，特朗普总统 24 日发 “ 推文 ” 称： “ 关税最棒！ ” 共和党内可没有多少人赞同这一观点。特朗普发动全球贸易战，给共和党惹来政治灾祸，中国、加拿大、墨西哥以及欧盟出台的报复性关税打击的群体多为特朗普的支持者。现在从农业到汽车，美国很多行业开始感受到痛苦，这势必会成为整个共和党面临的政治难题。





报道称，有迹象显示，特朗普不断升级贸易战，可能让共和党在 11 月付出沉重的代价。 25 日上午，政治分析家凯尔 · 康迪克更新了他对众议院 17 个席位的最新预测结果。新预测结果显示，农业区选民十分焦虑，共和党在当地的力量不断被削弱： 17 个席位的选情全部向着有利于民主党的方向发展。





报道表示，来自艾奥瓦州的众议员史蒂夫 · 金所在的第四选区受到中国大豆关税重创，其受影响程度在全国国会选区中最为严重。史蒂夫 · 金有大概率能够保住自己的席位 —— 选情由 “ 共和党人稳操胜券 ” 变为 “ 大概率共和党人 ” ，不过这个选区内的选民显然不高兴。





艾奥瓦州国会代表团中的另一名成员戴维 · 扬众议员也不比史蒂夫 · 金幸运。他所在的是第三选区，选情由 “ 倾向于共和党人 ” 变为 “ 势均力敌 ” 。





农业区印第安纳州和伊利诺伊州的共和党议员纷纷发现自己的选情也在向这个方向发展：印第安纳州众议员特里 · 霍林斯沃思（第九区）和杰姬 · 瓦洛斯基两人的选情从 “ 稳操胜券 ” 变为 “ 大概率 ” ，伊利诺伊州彼得 · 罗斯卡姆（第六区）的选情由 “ 倾向于共和党人 ” 变为 “ 势均力敌 ” 。肯塔基州第六选区有近 1.8 万名农场主，安迪 · 瓦洛斯基的选情由 “ 倾向于共和党人 ” 变为 “ 势均力敌 ” 。





报道称，特朗普的关税政策虽然使得一些席位的选情开始朝着有利于民主党的方向发展，但是他在自己的票仓内仍然拥有居高不下的支持率。在受影响的行业内，许多支持者继续忠于特朗普，仍然相信特朗普像他在竞选过程中自我标榜的那样是精明的谈判者。





报道表示，共和党策略师对这次贸易战忧心忡忡倒不是因为这个，而是因为特朗普似乎没有准备退出策略，他似乎不想消弭贸易对抗，反倒有意升级贸易对抗。





一个明显的迹象就是，特朗普在

“

推特

”

上发文后，没过几小时，农业部长珀杜便承诺为受到贸易战影响的农场主打造一揽子政府福利计划。不过共和党人担忧的是，这种援助计划虽然也许能够帮到部分农场主，但是帮不了受到关税影响的许多附属产业。由于现在完全看不到解决方案，这个问题显得越来越严峻。

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