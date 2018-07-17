修好了！这条朝韩之间重要的军事通信线时隔29个月后重启

韩媒称，据韩国国防部7月17日消息，韩朝西海岸军事通信线7月16日完成修复。
据韩联社7月17日报道，韩国国防部表示，西海岸军事通信线2016年2月11日因朝鲜单方面关闭开城工业园区而遭切断，此次时隔29个月重启。今年1月9日后，韩朝只通过电缆通电话，但目前韩朝可通过光缆进行有线通话与收发传真。
韩国国防部表示，为了恢复韩朝西海岸军事通信线，根据韩朝在6月14日举行的将军级会谈及6月25日举行的大校级工作会谈上达成的协议，韩国政府向朝方提供光缆、传真相关设备。
韩国国防部还表示，为了落实韩朝签署的《板门店宣言》，韩朝完全修复了韩朝西海岸军事通信线，这有助于缓和韩朝军事紧张局势、构建互信关系。韩朝即将举行工作会谈，为尽早恢复韩朝东海地区军事通信线做努力。东海地区军事通信线自2011年因火灾受损后一直没有得到修复。
报道称，韩朝6月14日在韩朝边境板门店举行将军级会谈，就完全修复东西海岸的军事通信线路达成一致。6月25日，韩朝举行上将级会谈，就恢复通信线的程序及方式进行商讨。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost