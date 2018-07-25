安倍支持率坚挺 日媒：其实是没有其他适合的人

日媒称，围绕日本自民党总裁选举，共同社 21 日与 22 日两天实施的舆论调查结果显示，作为 “ 适合成为总裁的人 ” ，选择首相安倍晋三和前干事长石破茂的回答旗鼓相当。不过，自民党支持人群中，选择安倍的人占 47.7% ，高于石破的 25.7% 、总务相野田圣子的 5.1% 和政务调查会长岸田文雄的 4.8% 。回答称 “ 其中没有适合的人 ” 的受访者达到 13.4% ，成为 9 月对决前的可变因素。





据共同社 7 月 23 日报道， “ 内阁支持率也维持坚挺，这是实现连续第 3 次当选的良好形势。 ” 安倍曾在党内派系细田派干部对调查结果感到放心。





报道称，总裁选举取决于自民党国会议员票和党员及党友的地方票之和，特别是地方票被认为与舆论整体动向形成联动，此次由于是在强行通过赌场法等之后，所以安倍阵营对舆论的反应十分紧张。





不过，当前形势下仍存在不安因素。向认为安倍 “ 适合成为总裁 ” 的受访者询问理由得出的结果显示， “ 因为没有其他适合的人 ” 的回答增至 32.6% ，高于 “ 对其作为政治家的成绩予以肯定 ” 的 30.3% 。支持安倍的自民党干部也表示 “ 不是安倍实力强，只不过是没有能与其抗衡的人 ” ，承认了消极支持的现状。





报道称，此次的调查对象仅限于考虑参选的人，选择石破的自民党支持者增长了 7.6 个百分点，有 13.4% 的受访者选择 “ 其中没有适合的人 ” 这一新增选项。选择安倍的受访者与以往基本持平。





报道称，岸田在此次调查中仍与安倍、石破两人存在差距，阵营中难掩对其知名度不足的担忧。





但日媒称，有关人士态度冷静地表示：

“

决定参选的话，期待也会上升，不必在意现阶段的数字。

”

支持野田的议员强调称：

“

各种各样的人参与政策讨论对自民党有益，野田绝对应该参选。

”

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