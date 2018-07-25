安倍支持率坚挺 日媒：其实是没有其他适合的人

日媒称，围绕日本自民党总裁选举，共同社21日与22日两天实施的舆论调查结果显示，作为“适合成为总裁的人”，选择首相安倍晋三和前干事长石破茂的回答旗鼓相当。不过，自民党支持人群中，选择安倍的人占47.7%，高于石破的25.7%、总务相野田圣子的5.1%和政务调查会长岸田文雄的4.8%。回答称“其中没有适合的人”的受访者达到13.4%，成为9月对决前的可变因素。
据共同社7月23日报道，“内阁支持率也维持坚挺，这是实现连续第3次当选的良好形势。”安倍曾在党内派系细田派干部对调查结果感到放心。
报道称，总裁选举取决于自民党国会议员票和党员及党友的地方票之和，特别是地方票被认为与舆论整体动向形成联动，此次由于是在强行通过赌场法等之后，所以安倍阵营对舆论的反应十分紧张。
不过，当前形势下仍存在不安因素。向认为安倍“适合成为总裁”的受访者询问理由得出的结果显示，“因为没有其他适合的人”的回答增至32.6%，高于“对其作为政治家的成绩予以肯定”的30.3%。支持安倍的自民党干部也表示“不是安倍实力强，只不过是没有能与其抗衡的人”，承认了消极支持的现状。
报道称，此次的调查对象仅限于考虑参选的人，选择石破的自民党支持者增长了7.6个百分点，有13.4%的受访者选择“其中没有适合的人”这一新增选项。选择安倍的受访者与以往基本持平。
报道称，岸田在此次调查中仍与安倍、石破两人存在差距，阵营中难掩对其知名度不足的担忧。
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