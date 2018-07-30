MH370调查报告今日公布 马官方称报告坦诚透明

马来西亚政府 7 月 30 日将正式公布关于 MH370 航班失事事故的调查报告。

据美国新闻网站 Business Insider 本月 29 日报道， 7 月 30 日，在调查 MH370 航班失踪事件中承担主要责任的马来西亚政府将公布关于飞机命运的最终报告。马来西亚交通部长陆兆福（ Anthony Loke ）承诺文件将完全坦诚透明，不会有任何删节或模棱两可的说辞。

陆兆福表示， 7 月 30 日，调查组将向机上乘客家属简单汇报情况，并在随后召开新闻发布会。 “ 调查组所记录的每一句话都将在报告中呈现。 ”

本次报告将会送达到乘客家属、媒体和相关人员手中，并同时上传至网络。他强调： “ 整个国际社会都能够阅读到这份报告。 ”

据马来西亚媒体《透视大马》（ The Malaysian Insight ） 29 日报道， 8 月 3 日，马来西亚交通部会在北京举办调查报告的说明会。

四年漫漫搜救路

2014 年 3 月 8 日，马来西亚航空公司 MH370 航班客机在从吉隆坡飞向北京的航线上与马来西亚梳邦空管中心失去联系，机上 239 名乘客和机组人员全部失踪，根据推测已全部遇难。

机上发回的最后一条语音通讯是： “ 晚安，马来西亚， 370 。 ” 随即，飞机与地面控制中心失去了联系。据军事雷达的数据显示，它在起飞两小时后偏离了计划航线。

涉事相关部门很快就启动了搜救尝试，共计有 26 个国家参与其中，但收获甚微。 2014 年 5 月 5 日，飞机失踪后的第 79 天开始了下一阶段的行动。马来西亚、澳大利亚和中国共同宣布进行水下搜索。应马来西亚政府的要求，调查由澳大利亚运输安全局领导。但搜索依旧所获寥寥。

飞机失踪后的第 327 天， 2015 年 1 月，马来西亚方面正式宣布失踪事件是一起事故。

2015 年 7 月，事件发生的一年多后， MH370 的第一片残骸碎片在距离吉隆坡数千英里的留尼汪岛上被发现，它是飞机机翼的一部分。

2017 年 1 月，在花费了 1.45 亿美元之后，几乎毫无进展的搜索被暂停。官方部门随后得出结论，坠机现场可能在北面更远的地区。

2018 年 1 月，马来西亚政府与美国私营海底探测公司无限海洋（ Ocean Infinity ）合作，重启了对 MH370 航班客机的搜索工作。该搜索覆盖了印度洋南部 112 ， 000 平方公里（ 43 ， 443 平方英里）的海面，包括一个面积约为 25 ， 00 平方公里（ 15 ， 534 平方英里）尚未搜寻过的目标区域。此次行动在 5 月 29 日被叫停，并没有任何新的重大发现。

马来西亚总理马哈蒂尔表示，如果有新的线索曝光，马来西亚将考虑重启搜索行动。

假说猜测满天飞

确切信息的缺乏和搜索工作的徒劳无功意味着剩下的只是对航班失踪原因的种种假说和猜测。

马来西亚政府和澳大利亚运输安全局所采信的解释是， MH370 航班上的乘客和机组人员都因缺氧而丧失行动能力。

该解释推测，包括机长扎哈里 · 阿哈迈德 · 沙阿（ Zaharie Ahmad Shah ）在内的机上所有人员，都因故失去意识。在这架飞机在坠入大海前，它在自动驾驶状态下飞行，直至燃料耗尽。这个解释的衍生版本包括：遭到蓄意劫持后，有人损坏了氧气供应设备，或某种事故损害了飞机的内部结构并影响了机内的氧气含量。

在另外一个版本中，机长沙阿是唯一清醒着的人。在蓄意自杀前，他驾驶飞机冲向大海并提前关闭了通信设备。在澳大利亚一档名为 “60 分钟 ” 的揭秘节目中，分析小组得出了这一结论。

但负责搜救行动的官方部门反驳了飞行员应对此事件负责的质疑。

其他解释包括声称这架飞机曾被 “ 远程 ” 接管，以便阻止劫持。 2018 年 5 月，马来西亚总理马哈蒂尔 · 穆罕默德曾提出这个猜想，但没有指出是谁在背后控制飞机。

重重疑云仍待解

尽管对 MH370 航班的搜寻是有史以来规模最大和花销最多的，但仍有大量信息不得而知。周一将公布的报告也许会带来新的发现。

乘客的亲属希望此份报告将包含所承诺公布的所有细节。据路透社报道，由乘客亲属组成的组织 ——Voice 370 已向新一届马来西亚政府施压，要求重新审查与 MH370 相关的所有内容，包括 “ 任何可能的对与 MH370 及其维护有关记录的伪造或删除 ” 。





卡尔文 · 史姆（ Calvin Shim ）的妻子是飞机机组人员之一，他透露出对事故报告中缺少关键信息的担心。他认为，这些关键信息应包括机上装载货物的完整记录以及马来西亚警方独立调查的结论。

周一的报告可能会提供新的答案，也可能会使 MH370 航班的事故真相变得更加扑朔迷离。

45 岁的姜辉是 MH370 航班一名乘客的家属，他的母亲姜翠云（ 72 岁，退休人士）当时就在飞机上。

姜辉希望马方公布的报告可以说明三点：第一，事发的当初各部门做了什么，当中有无涉及渎职；第二，公布卫星原始数据；第三，下一步搜索或悬赏计划。 “ 为何当初会在南海搜寻，浪费了 8 天时间。 ”

他至今依然深信这起空难事件内有隐情，因为马来西亚政府将 MH370 事件等同于国家机密处理。不少家属也尝试通过法庭申请解密。

“

我希望

8

月

3

日在北京的汇报会上，马方可以提供报告的中文版本。

”

姜辉表示，

“

搜寻工作已暂告一段落，我们接受等待，但不接受停止探求真相。

”

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