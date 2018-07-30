被控半个世纪前性侵男童 美国88岁红衣主教引咎辞职

美国耄耋之年的红衣主教，竟被控长期性侵未成年男童，目前他已提出辞呈。

据美媒 28 日报道，今年早些时候，罗马天主教会内著名红衣主教、前美国华盛顿总教区总主教西奥多 · 麦卡里克（ Theodore McCarrick ）被控多年来对多名男童实施性侵。甚至还有受害人声称，他在上世纪 60 年代末首次受辱时，年仅 11 岁。

麦卡里克终于在当地时间 7 月 28 日引咎辞职。不过，他自始至终没有承认过指控属实。





让我们跟随《纽约时报》的独家调查，来了解一下事情的经过。

麦卡里克现年 88 岁，曾于 2001 年 -2006 年担任华盛顿总教区的总主教，并在 2001 年 2 月被前教皇若望 · 保禄二世任命为枢机司铎，位列枢机团 17 年有余。

（注：枢机分主教级、司铎级、执事级三个等级。司铎级本身大多担任世界各大城市教区的总主教或主教，因穿红衣、戴红帽，也就是教外人士俗称的 “ 红衣主教 ” 。）

今年早些时候，一名化名迈克的 62 岁男子，称自己在 47 年前遭到麦卡里克侵犯。后者当时还只是纽约总教区的一名普通神父。此事迅速得到了梵蒂冈方面的关注，他们也派人参与了调查。

6 月 20 日，该教区总主教蒂莫西 · 多兰（ Timothy Dolan ）发布了一份声明，称已经 “ 找到了可靠证据 ” ；在教皇方济各的指示下，禁止麦卡里克参加一切公开牧职。

迈克的律师帕特里克 · 诺克（ Patrick Noaker ）在同一天，向《纽约时报》透露了一些细节。 1971 年，时年 16 岁的迈克在曼哈顿某天主教预备高中读书，荣幸入选了圣帕特里克大教堂的圣诞弥撒。

然而，当迈克被找去量衣服尺寸的时候，他遇到了麦卡里克神父。

“ 这位神父打着量内衣裤的幌子，解开了他的裤子拉链，对他实施侵犯 ” ，诺克说， “ 当事人刚满 16 岁，还有些退缩，麦卡里克感到有些意外。 ‘ 我们不要把这件事告诉任何人 ’ ，麦卡里克教唆道。 ”

之后的一年里，麦卡里克偶尔也会见到迈克，并夸他长得好看。

待到 72 年的圣诞弥撒，迈克故意躲着麦卡里克，没让他给自己量衣服。结果麦卡里克还是把他堵在了浴室里。 “ 他走进来，抓住他，把手伸进他的裤子里，然后是内裤。那孩子不得不挣扎着推开麦卡里克 ” ，诺克最后道， “ 这是严重的性侵犯。如果让这样的掠食者管理整个教区，又意味着什么呢？大概意味着只要守好秘密就行了。 ”

而麦卡里克的反应也很神速。 20 日当天，他便通过华盛顿总教区官网，发表声明否认了相关指控。





“ 虽然我对报告内容感到震惊，但为了保持我的清白，我认为还是有必要向警方报告这些指控，由一个独立机构进行彻查，并交给纽约总教区审查委员会。这个过程中，我会充分合作。 ”

“ 当我得知这些指控被证实的时候，我更伤心了。 ” 麦卡里克表态会 “ 顺从地 ” 接受教皇的决定，然而，他觉得他的朋友、家人和他服务过的教众也会很震惊，因为他 “ 完全不记得有过这样的虐待事件 ” 。

“ 我相信我是无辜的，我为举办者给大家带来的痛苦道歉，也为指控带来的丑闻道歉。 ”

针对双方截然相反的说辞，《纽约时报》在本月 16 日进行了更为深入的采访。他们发现，教会高层一些人在几十年前就知道麦卡里克的 “ 癖好 ” 。

现年 60 岁，化名詹姆斯的男子声称，麦卡里克和他关系 “ 亲密 ” ，虐待了他近 20 年。而 1969 年他第一次遭到侵犯时，只有 11 岁。





除了未成年人外，麦卡里克似乎对成年人也不放过。 1994 至 2008 年间，前教皇本笃十六世多次收到有关麦卡里克性侵神学院成年学生的报告。

57 岁的罗伯特 · 乔利克（ Robert Ciolek ）吐露道，上世纪 80 年代，麦卡里克经常邀请他一起出去旅游，顺便训练他的专业水平。晚上，麦卡里克则要求他跟自己同住一个房间。 “ 过来，蹭蹭我的肩膀 ” ，麦卡里克还会时不时发出这样的指令。

“ 我信任他、依赖他、钦佩他 ” ，乔利克试着回忆当年的感觉，他似乎没想那么多，只觉得无法拒绝。， “ 我无法想象，他除了为我考虑，还会有别的想法。 ”

2005 年和 2007 年，新泽西州的两个教区秘密向 2 名指控麦卡里克性侵的男子，支付了好几万美元的和解金。其中一个，就是乔利克。

此后，麦卡里克再没有做出任何辩解，只是在当地时间 27 日晚递交了辞呈。 28 日，教皇方济各接受了他的请求。根据梵蒂冈方面的声明，麦卡里克需要在家 “ 隐居 ” ，一边祈祷一边忏悔，直到教区按教规把指控审查完毕。

讽刺的是，据《纽约日报》评价，麦卡里克对教会宣扬 “ 虐童零容忍 ” 政策，一直发挥着重要的作用。

报道还提到，以前，因性侵丑闻而辞职的主教也有不少，但红衣主教还是头一遭。在自 1993 年至今遭到性侵指控的所有修士中，麦卡里克的职位是最高的。

得知消息后，迈克再次接受了采访。对于由自己发起的指控，使得一位红衣主教的形象轰然坍塌，他不禁感到 “ 酣畅淋漓 ” 。





不过迈克觉得，麦卡里克只是被迫辞职，而不是发自内心想担起责任。毕竟，他至今仍未承认所做过的事情。

“ 他的辞职不是结束，而是真正的开始， ” 诺克律师最后说了一句耐人寻味的话语， “ 我们现在得出去看看，还有没有其他人也受伤了。 ”

美国国家公共电台（

NPR

）则认为，对公众而言，此事仍有许多未解之谜。比如，教会高层中的知情人到底是谁、什么时候知道的，以及教区是否会合理恰当地处理相关指控。

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