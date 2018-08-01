苹果公司成为首家总市值超1万亿美元的美国企业

中新社纽约 8 月 2 日电 当地时间 8 月 2 日，美国苹果公司股票报收于每股 207.4 美元，总市值超过 1 万亿美元，成为首家市值超万亿美元的美国企业。

8 月 2 日开盘后，苹果股价持续走高，当天上午升至 207.04 美元，标志着该公司总市值超过 1 万亿美元。之后股价一度冲高至 208.3 美元，最终报收于 207.4 美元。此前，该公司股价刚刚在 8 月 1 日经历一次大涨。由于二季度财报亮眼，超过外界预期， 31 日报收于每股 190.29 美元的苹果股票， 1 日开盘即攀升至 198 美元，最终收于 201.5 美元。

财报显示，苹果公司二季度收入超过 532 亿美元，环比增 17% ；净利润 115 亿美元，环比增 32% 。在营收构成方面，苹果公司二季度应用程序和付费音乐等服务业务营收增速最快，同比增长 31% ，达到 95.48 亿美元；硬件方面， iPhone 的营收仍是最主要部分，该季度 iPhone 销量为 4130 万部，营收 299.06 亿美元，营收同比增长 20% 。





另有分析指出，除了业绩出众外，苹果近期开展的大规模股票回购也是推高股价的主要因素。苹果公司在一季度和二季度两次进行股票回购，资金规模分别为 228 亿美元和 200 亿美元。此外，苹果公司二季度还拿出 37 亿美元加派股息。路透社报道称，由于美国政府 2017 年底开始大规模减税，苹果公司的海外资金回流美国，使其有充足的现金进行股票回购和派发股息。

还有观点认为，苹果公司甩开亚马逊、微软和谷歌母公司字母表等科技巨头，率先实现市值突破 1 万亿美元，这固然是其实力的证明，但象征意义更大。《华尔街日报》指出，相较于总市值，绝大多数老练的投资者更关注企业价值（ Enterprise value ，一般为企业总市值加负债减去现金）。

此外，市场对于苹果公司股票未来的走向仍存忧虑。《华尔街日报》称，美国同中国正在升级的贸易问题令投资者忧心忡忡，苹果也已经承认贸易问题会抬升制造成本并影响销售业绩。此外，从长期看，投资者对苹果公司能否再次推出可与

iPhone

及

iPad

媲美的产品抱有疑问，该公司

2015

年推出的智能手表表现就不尽如人意。

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