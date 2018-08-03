    • 2018年8月3日

    Home global 白宫：特朗普已给金正恩写回信 回信将很快送达

    白宫：特朗普已给金正恩写回信 回信将很快送达

    星期五, 八月 03, 2018

    白宫发言人桑德斯2日说，美国总统特朗普在收到朝鲜最高领导人金正恩的信件后已写回信，回信将会很快送达。　　
    　　
    桑德斯在当天的记者会上说，特朗普和金正恩在通信中谈到了双方在新加坡会晤期间所作的承诺。两位领导人将继续努力，推动实现朝鲜半岛完全无核化。　　
    桑德斯对朝鲜近日归还美军士兵遗骸表示感谢。她说，美朝间的持续合作已经取得进展，未来双方将继续开展合作。　　
    　　
    当天早些时候，桑德斯发表声明说，特朗普1日收到了金正恩给他的信件。桑德斯说，美朝领导人当前的通信旨在继续落实两人新加坡会晤成果，推动双方兑现在联合声明中作出的承诺。　　
    　　
    特朗普更早时候通过社交媒体称，自己收到了金正恩的信件，他对此表示感谢，并期待很快和金正恩再度会面。他还感谢金正恩兑现承诺，向美方送还参加朝鲜战争的美军士兵遗骸。　　
    　　
    美国军方1日在夏威夷举行仪式，迎回朝鲜归还的55具美军士兵遗骸。　
    　　
    美朝领导人612日在新加坡举行会晤并签署联合声明，表示朝美将努力建立新的朝美关系，以及构建朝鲜半岛持久稳定和平机制。特朗普承诺为朝鲜提供安全保障，金正恩重申对朝鲜半岛完全无核化的承诺。双方还商定搜寻朝鲜战争战俘和失踪人员遗骸，同时朝方将归还已确认身份的美军遗骸。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：