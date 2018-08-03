白宫：特朗普已给金正恩写回信 回信将很快送达

白宫发言人桑德斯 2 日说，美国总统特朗普在收到朝鲜最高领导人金正恩的信件后已写回信，回信将会很快送达。

桑德斯在当天的记者会上说，特朗普和金正恩在通信中谈到了双方在新加坡会晤期间所作的承诺。两位领导人将继续努力，推动实现朝鲜半岛完全无核化。

桑德斯对朝鲜近日归还美军士兵遗骸表示感谢。她说，美朝间的持续合作已经取得进展，未来双方将继续开展合作。

当天早些时候，桑德斯发表声明说，特朗普 1 日收到了金正恩给他的信件。桑德斯说，美朝领导人当前的通信旨在继续落实两人新加坡会晤成果，推动双方兑现在联合声明中作出的承诺。

特朗普更早时候通过社交媒体称，自己收到了金正恩的信件，他对此表示感谢，并期待很快和金正恩再度会面。他还感谢金正恩兑现承诺，向美方送还参加朝鲜战争的美军士兵遗骸。

美国军方 1 日在夏威夷举行仪式，迎回朝鲜归还的 55 具美军士兵遗骸。

美朝领导人

6

月

12

日在新加坡举行会晤并签署联合声明，表示朝美将努力

“

建立新的朝美关系

”

，以及

“

构建朝鲜半岛持久稳定和平机制

”

。特朗普承诺为朝鲜提供安全保障，金正恩重申对

“

朝鲜半岛完全无核化

”

的承诺。双方还商定搜寻朝鲜战争战俘和失踪人员遗骸，同时朝方将归还已确认身份的美军遗骸。

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