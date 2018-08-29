日朝建交“标价”100亿美元？条件比日韩建交丰厚

为解决朝鲜绑架日本人质的问题，日本政府正在探寻与朝方接触。日本在谈判中可打的牌是2002年《日朝平壤宣言》中承诺的邦交正常化后对朝鲜的经济合作。而合作规模“100亿”这一数字也随之浮出水面。
据《日本经济新闻》28日报道，日本外务省有观点认为可将韩国作为参考标准。日本1965年通过的《日韩基本条约》与韩国建交，与韩国进行了5亿美元的经济合作，5亿美元“是当时韩国国家预算的1.5倍”。尽管朝鲜并未公布预算数额，但根据韩国统一部的推算，朝鲜的国家预算2017年为72.9亿美元。1.5倍就是109.3亿美元。
按照现在的物价水平，当时的5亿美元约为现在的67亿美元。因此，若朝鲜得到100亿美元的话，将会比韩国更丰厚。
不过，韩国则出现了“朝鲜至少要向日本索赔200亿美元的观点”。
日本首相安倍晋三称：“日本的经济合作是朝鲜走向光明未来所不可缺少的”。而《日本经济新闻》对此评论称，日本拿得出手的牌就只剩下经济合作了。
日本如若推进与朝鲜的谈判，必然将讨论经济合作的金额，但日本外务省担心，如果出钱的事情一旦公布，就会遭到舆论铺天盖地地反对。
而对于经济合作所需资金从何而来，日本外务省有人士提出“能否从经济合作中定量扣除（绑架和核导问题的花费）”，也有日本财务省的官员认为“日本的财政紧张，应当避免增税和发行赤字国债，而是通过压缩支出来想办法筹钱”。
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