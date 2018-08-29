特朗普又有了新目标:关于我谷歌只让看“假新闻”

美国总统特朗普当地时间28日又连发两推批“假新闻”，不过这次他把矛头指向了谷歌，称用谷歌搜索出来关于自己的新闻都是来自“假新闻媒体”的负面报道。他还抱怨，谷歌正在压制保守派的声音。
特朗普在第一篇推文上写道：“用‘特朗普新闻’作为关键字在谷歌上搜索出来的结果只显示那些假新闻媒体的报道。换句话说，他们对于我，以及很多人使用了不正当手段控制了搜索结果，这样一来，所有的新闻报道都是负面的，假媒体CNN最为突出。共和党、保守派以及很多公正的媒体都被屏蔽了，这不是非法的么？”
在第二篇推文中，他接着写道：“对于‘特朗普新闻’，96%的搜索结果来自左翼媒体，这非常危险。谷歌和某些其他的机构正在压制保守派的声音，屏蔽正面的新闻和信息。他们控制了我们能看到什么，不能看到什么，这是非常危险的情况，会得到处理的！”
特朗普的这两条推文也引起了英美媒体的注意。“福克斯新闻网”称，这是特朗普第一次提出谷歌搜索引擎所谓的偏见问题。几周前，特朗普就曾攻击推特和脸书等其他科技巨头正在消除非左翼的声音，称“太多的声音正在被摧毁”，还表示要解决这个问题。报道称，脸书和推特因涉嫌审查其平台上的保守派和共和党账户，却对自由派和左翼用户采取更为宽松的态度而受到抨击。
《赫芬顿邮报》称，特朗普经常抨击一些他不赞同的媒体报道，有时还包括互联网平台。2016年10月，他曾发推文说：“哇，推特、谷歌和脸书正在掩盖联邦调查局对希拉里·克林顿的刑事调查。”但在今年7月19日，他又称谷歌是“我们最伟大的公司之一”。
报道称，他过去曾批评脸书“一直”在扮演特朗普反对者的角色，指责这个社交媒体巨头与《纽约时报》和《华盛顿邮报》等新闻媒体勾结。8月18日，他还说社交媒体公司“完全歧视共和党/保守派的声音”。
而英国《独立报》则称，任何谷歌页面上显示的搜索结果都是由一种算法决定的，搜索结果也会受到之前的浏览和搜索历史的影响。这种情况也可能发生在总统身上。报道还称，目前搜索“特朗普新闻”会显示各种来源的报道。它们既包括BBC和Fox News的正面报道，也包括来自CNN的报道。
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