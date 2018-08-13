英国10岁男孩体重超200斤 母亲怪罪医疗制度

据英国《每日邮报》 12 日报道，在英国有一名 10 岁的男学生体重严重超标，他的母亲一直为儿子的身体状况感到担忧，并认为由于英国的医保制度，儿子随时面临因为无法治疗而死亡的结局。





基温 · 马里奥特今年 10 岁，他体重大约 108 公斤，被认为是英国最肥胖的小学生。他从小就对食物有着一种超出常人的需求。由于强烈的饮食欲，他根本不敢出门，害怕自己一看到食物就忍不住胃口大开。他经常在家中偷食薯片和巧克力。





据母亲说，为了儿子的健康，一家人几年前就打算送他去伦敦当地唯一的一家减肥训练营。由于英国政府一直削减对该机构的资助，最终也没能去成。





医生建议基温接受手术治疗，不过全额手术费用还要等上两年，才能从医保账户里取出来，这也就意味着基温还要排队等待两年。肥胖给基温的心理上也带来了不小的阴影，同学们都叫他胖子，还给他起了个绰号叫 “ 汉堡男孩 ” ，并且经常打他。 “ 我觉得自己就像一个奴隶，我被关了起来，不能过正常人的生活。 ” 基温的母亲说： “ 让我感到最害怕的是，在两年时间里肥胖并没有杀死我儿子，然而心理疾病却几乎要害死他了。 ” 类似基温的病例在英国并不少见，目前英国大约有 250 万肥胖儿童。不过医生说： “ 即使基温可以接受手术，也并不能完全治愈，要彻底解决问题必须依靠自身的毅力。 ”





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