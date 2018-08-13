欧洲央行警告：美关税或升至50年来最高水平

欧洲央行越来越对美国总统唐纳德 · 特朗普的贸易政策给欧元区增长带来的影响感到担忧，它同时警告说，美国的关税有可能达到半个世纪以来的最高水平。





欧洲央行在今天发布的最新月度公报中说，在美国和中国上个月采取保护主义措施并相互威胁展开进一步的报复之后， “ 全球经济的下行风险加大 ” 。





该央行称： “ 如果所有威胁采取的措施都付诸实施，美国的平均关税税率将提高到过去 50 年来从未有过的水平。 ” 它指出， “ 这些动向给全球贸易和经济活动的短期和中期前景带来了重大风险 ” 。





美国 7 月 6 日开始对从中国进口的商品征收首轮关税。自那以后，这两个全球最大的经济体公布了涉及 1000 亿美元双边贸易的针锋相对的措施。其中包括两国本周宣布从 8 月 23 日起对彼此 160 亿美元的商品加征 25% 的关税。





该央行表示，它尤其担心美国围绕是否应该对进口汽车和汽车零部件征收关税展开的调查将导致新的贸易壁垒。





特朗普曾扬言对欧盟汽车制造商征收此类关税，不过在他上个月与欧盟委员会主席让 - 克洛德 · 容克举行和解性的会谈后，这些关税现在被搁置了。





欧洲央行在谈到美国对汽车行业的调查时说： “ 如果其结果是采取保护主义措施，（它）可能尤其会影响到加拿大、日本、墨西哥、韩国以及欧盟的主要经济体。 ”





该央行称： “ 复杂的供应链可能会进一步放大保护主义对世界经济的负面影响。 ”





欧洲央行坚持认为，尽管爆发了贸易战，但经济增长前景面临的风险仍然是均衡的。欧洲央行行长马里奥 · 德拉吉说过，主要风险是贸易紧张关系会削弱信心，导致企业推迟投资和雇用新工人。





在经历了异常强劲的 2017 年后，欧元区经济增速从去年最后一个季度的 0.7% 下降到了 2018 年一季度的 0.4% 和二季度的 0.3% 。





德国制造业的数据显示，这个欧元区经济大国的出口商已经开始遭受贸易紧张关系的不良影响。





6

日公布的官方数据显示，

6

月，德国制造商接到的新订单价值比

5

月下降

4%

，创

2017

年年初以来的最大月度跌幅。

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