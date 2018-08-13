IMF：印度今后30年有望成全球增长源头

印媒称，国际货币基金组织（ IMF ） 8 日说，印度是未来几十年全球经济增长的源头之一，可以发挥中国以前对世界经济的影响，同时建议印度采取更多结构性改革措施。





据印度新德里电视台网站 8 月 8 日报道， IMF 驻印度的负责人拉尼尔 · 萨尔加多说： “ 按购买力平价计算，印度现在贡献了全球经济增长的 15% ，这是很可观的。 ” 他说，这仅次于中国和美国。





萨尔加多说，印度的溢出效应还没有那么大，因为该国不是一个非常开放的经济体。

在 IMF 执行董事会发布关于印度经济的年度报告之际，萨尔加多说， IMF 将印度视为 “ 全球增长的长期源头 ” 。





他说： “ 再过 30 年，印度的劳动年龄人口才会开始减少。所以距今还有很长一段时间。这是印度在亚洲的机遇期。只有少数几个亚洲国家有这种机遇。 ”





他说： “ （今后） 30 年，印度将是全球经济增长的源头之一，持续时间可能会更长。 ”





报道称， IMF 执行董事会在其报告中预测，由于加强投资和强劲的个人消费，印度的经济增长率将在 2018/2019 财年提高到 7.3% ，在 2019/2020 财年提高到 7.5% 。





萨尔加多说： “2016 年年底印度开始遭受两个冲击，先是旧货币作废，然后是与消费税相关的实施问题。印度经济正在从冲击中恢复过来。我们看到增长正在恢复。总体而言，印度受益于良好的宏观经济政策以及近年来实施的一些重要改革。 ”





报道称，尽管实行全国性的消费税存在短期问题，但 IMF 认为，印度将获得长期的重大好处。

萨尔加多说，破产法是另一个重大成就。他说： “ 我们在这方面看到了一些积极举措，我们希望能继续下去。 ”





他说： “ 印度储备银行当前确立的通胀目标框架也是一个重大成就。该框架在 2016 年被正式采用，但在更早些时候就已经开始非正式采用。我们已经看到了降低的通胀和通胀预期的好处。 ”





萨尔加多说： “ 在近期，我们只需确保这些措施持续得到有效实施。从总体来看，事情似乎在朝着正确的方向发展。 ”





他提到，政府正在采取措施 “ 精简 ” 消费税。他说： “ 总的来说，我们看到了改善银行和企业资产负债表的努力。在 IMF 看来，这些都是重要的事情，需要继续下去。 ”





萨尔加多说： “ 印度人口年轻。它有可能在未来 30 年带来人口红利。 ” 但他很快就告诫说，人口红利不是自动形成的。





他说： “ 好的政策才能创造就业、创造更强劲的经济增长。 7% 至 8% 的增速非常好。这是全世界最好的指标之一。但对于渴望迅速赶上富裕发达国家的印度来说，还需要更强劲的增长。 ”

他说： “ 中国多年来一直以两位数的速度增长，这是印度应该追求的目标。因为如果做不到这一点，印度就有可能未富先老。 ”





他说： “ 我们发出的第二个信息是，结构性改革必须持续下去，从某些方面来说，甚至必须更进一步。 ” 他提到，劳工改革、改善商业环境、提升基础设施水平是持续改革的关键领域。

最后，他说，有必要完成清理银行和企业部门资产负债表的工作。

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