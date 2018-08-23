美对华160亿美元产品加征关税正式生效

美东时间23日0时1分，美国对160亿美元自中国进口的产品加征25%的关税正式生效。这是美中贸易战以来，美国对中国实施的第二次加征关税措施。同时，作为报复，中国对美国加征同等规模的关税也正式生效。
美国联邦公报网站在美东时间23日零时宣布，美国对从中国进口的160亿美元产品加征25%的关税正式生效。这是美国继7月6日对中国的340亿美元产品加征关税以来的第二轮加征关税措施，两次总额达500亿美元，涉及商品种类达1097种。
此前的8月8日，中共商务部早已对美方宣布将加征160亿美元产品关税给予回应，称将对160亿美元的美国进口产品同步加征25%的报复性关税。
美国本次加征关税，正值美中在华盛顿进行第二轮贸易谈判之际，从22日开始的该谈判由双方的副部长级官员参加。此前的6月，美国财长姆努钦曾与中共副总理刘鹤进行了首轮贸易谈判，但是未见成果。
针对本次贸易谈判，美国总统特朗普表示没什么期待，他在当地时间21日接受路透社专访时表示，没有和中方终结贸易争端的时间表。特朗普说，“我跟他们一样，我做长远打算。”
美国贸易代表办公室（USTR）从当地时间20日开始对总价值2000亿美元的中国进口商品加征25%的关税举行听证。如果获准，该征税计划将在9月底生效。
USTR去年8月依特朗普总统指示，依《1974年贸易法》第301条对中共展开调查，今年3月确认中共窃取知识产权的作为，包括强迫美国公司交出商业机密以换取进入中国大陆市场的机会，迫使美国企业以不合理的条件在大陆授权其技术，利用国家资本购买美国技术，以及直接采取盗窃手段。
美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）7月10日在一份声明中说，“我们向中国（中共）清楚地表达了我们的关切，并且详细地列出希望他们改正之处。然而，中共并未改变其危害美国经济的行为，而是对美国商品采取报复行动，这样的行动并无法律正当性。”
特朗普曾表示，未来不排除加码到对5,000亿美元中国商品征税。
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