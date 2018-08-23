特朗普：“风流旧帐”封口费我自己出的钱 不违法

美国总统特朗普支付给艳星的“封口费”是否违法？他本人出来回应了。特朗普22日接受福克斯新闻专访时表示，自己的前律师科恩给两名声称与其有婚外情女性的“封口费”并不违法，因为这笔钱是他自己出的，并没有动用竞选资金。
被问及是否知晓这笔费用时，特朗普表示，自己是后来才知道的。特朗普还反问“它们（封口费）来自竞选经费吗？”“它们没有来自竞选经费，是我自己出的这笔钱。”特朗普还说曾为此发过推特。
“事实上，当我听说这件事的时候，我的第一个疑问是它们是否来自竞选团队，因为这可能有点风险。但这笔费用并非来自竞选资金，这很重要，这甚至都不是违反竞选的行为。”说到这里，特朗普还不忘批评一下自己的前任——前美国总统奥巴马：你看看奥巴马，他有大量违规竞选的行为。但他有不同的司法部长，所以他们区别对待。特朗普的这次专访将于当地时间23日在福克斯新闻早间节目《福克斯和朋友》播出。
科恩是特朗普的私人律师和老朋友。当地时间21日，他向纽约州联邦法院投案自首，并宣称在2016年总统大选中“某位候选人”指示他向两名艳星支付封口费，并承认这笔费用违法。不过，特朗普立即否认与此相关，他还反击称“这是一场政治迫害”。
特朗普在采访中所说的发推讲过此事是在今年5月。当时他曾连发多条推文，承认给科恩“报销”了与美国艳星丹尼尔斯签署保密协议垫付的13万美元“封口费”。特朗普解释说，“这样的保密协议在名人和有钱人中很常见”，科恩之所以与丹尼尔斯签署保密协议，是为了让她停止散布与特朗普发生婚外情的谣言。他还特别强调科恩垫付的这笔钱并非出自竞选团队的律师费、与竞选团队没有任何关系，“封口费”也不是竞选基金里的钱。之后，这笔“封口费”是否涉嫌违反竞选法备受关注。
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