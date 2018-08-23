朝亚太和平委员会警告日本：不清算历史 就没未来

1910年8月22日，日本政府胁迫韩国签订《韩日合并条约》，朝鲜半岛沦为日本的殖民地。2018年8月22日，在该条约签订108周年之际，朝鲜亚太和平委员会发言人发表谈话，批评日本不对“历史罪行进行道歉和反省，反而越来越厚颜无耻地耍赖”，并警告其“不清算历史，就没有未来”。
据朝中社23日报道，发言人称，如果当初日本侵略者没有对三千里疆土伸出魔爪，就根本不会发生朝鲜民族像现在这样分割成北南两部分，长达70多年经受不幸和痛苦的悲剧。但现在，日本反动派不仅未对连禽兽也会汗颜的历史罪行道歉并反省，反而越来越厚颜无耻地耍赖。
发言人还特别提到日本首相安倍晋三，“更不能容忍的是，安倍一伙别说清算过去的罪恶，反而在重如泰山的罪恶上再添新的罪恶。”
发言人称，为军国主义狂症发热的日本要痛切地醒悟到，搁着劣迹重重的过去，并不能走向未来。朝鲜半岛的新和平氛围对世界政治局势产生巨大的影响。地区的力学关系快速变化之际，唯独日本被挤出大势潮流之外，被像狗食里的橡子一样对待，是自找的羞耻和悲剧。
发言人最后表示，日本必须明白，不清算历史就没有任何未来。
对此谈话，韩联社23日分析称，在日本政府最近表现出举行朝日领导人会晤等的意象，并对朝鲜示好的情况下，朝鲜通过各媒体和亚太和平委员会发言人的谈话，再次强调谢罪和赔偿是重启朝日交流的基本条件。
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