东京与莫斯科仍互不信任：日俄“2+2”会谈无果而终

外媒称， 7 月 31 日，俄日 “2+2” 会谈在莫斯科举行。两国外长和防长相互保证准备发展关系，解决 “ 地区和全球安全问题 ” 。但莫斯科和东京没有作出表明分歧得到缓解的声明。日本一如既往地反对俄罗斯加强在南千岛群岛（日本称北方四岛 —— 本网注）的军事存在。莫斯科则质疑东京对朝鲜问题的态度。





据俄罗斯《生意人报》 8 月 1 日报道， 7 月 31 日，两国外长和防长先各自会面，然后以 “2+2” 的模式汇聚一堂。在与俄罗斯外长拉夫罗夫的双边会谈中，日本外相河野太郎说： “ 我想就双边关系，尤其是缔结和平条约的问题开诚布公地交换意见。 ” 他提醒称，由于围绕南千岛群岛的领土争端，双方 70 多年来未能签署上述文件。





同时，河野指出，他想探讨 “ 联合开发四个岛屿的问题 ” 。该问题令双方不安。莫斯科国际关系学院东方学教研室主任斯特列利佐夫表示，日方目前尚未在发展南千岛群岛项目方面表现出强烈的政治意志。专家表示： “ 在安倍首相宣布与俄发展合作计划后的三年里，双方只是原地打转，甚至回到了先前的局面：对彼此毫无兴趣。日本人现在没有投资争议领土的迫切愿望。只有投资帮助收回南千岛群岛，日本人才会满意。但这不会发生。因此目前，合作议程严重缩水。 ”





报道称，日本防卫相小野寺五典还从俄罗斯加强军事存在的角度提及南千岛群岛问题。此前，东京屡次批评俄在南千岛群岛的军事建设计划和在该地区开展的演习。从拉夫罗夫在记者会上的表述判断，他坚决不同意小野寺五典的立场。





报道称，同时，日本政府消息人士还提到莫斯科和东京仍互不信任的另一个原因 —— 围绕朝鲜核问题的分歧。记者会上，部长们仅仅表示： “ 商定继续合作实现两国共同目标，即朝鲜无核化。 ” 但诸如向平壤施加制裁压力这样的话题则被回避了，俄方不认为日本对朝保持最大限度的严厉态度是正确的。





报道称，与这个话题相关的是双边关系的另一个痛点 —— 美国在亚太地区部署全球反导系统部件。从记者会的声明看，双方仍保留各自立场。拉夫罗夫说， “ 再次提请日方注意俄方已就此表达的关切 ” 。小野寺五典则 “ 再次向俄方解释：反导系统对俄不构成威胁 —— 它只是纯粹的防御系统 ” 。





日本政府消息人士表示： “ 莫斯科不理解东京对朝鲜威胁的担忧，认为两套小型反导系统真的会被用来对付俄中核武库。由于莫斯科在朝鲜问题上的立场，目前我们无法开展建设性对话。 ”





另据路透社 7 月 31 日报道，日本防卫相小野寺五典当天说，东京已要求俄罗斯减少在争议群岛的军事活动。此前，莫斯科在该地区补充了兵力，以应对俄方所认为的潜在威胁。





报道称，上述群岛在俄罗斯被称为南千岛群岛，在日本被称为北方四岛。由于该群岛引发的领土争端，莫斯科和东京至今尚未签署标志二战结束的和约。





报道称，俄罗斯总理梅德韦杰夫 2 月批准在上述争议群岛的一座岛屿上部署战机，进而加速了对该地区的军事化进程。发生这一事态的背景是日方部署美国 “ 宙斯盾 ” 导弹系统，导致莫斯科与东京的关系吃紧。





莫斯科还向该群岛部署了最新式的导弹防御系统，并计划建造一座海军基地。





报道称，小野寺与俄罗斯防长绍伊古在莫斯科会晤后说，部署陆基 “ 宙斯盾 ” 弹道导弹系统只是为了保卫日本，并不对俄构成任何威胁。





而俄方担心，日本会允许华盛顿以对抗朝鲜为借口，把日本领土作为美军在北亚进行军事集结的基地。

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