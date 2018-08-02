伊朗猛批特朗普会谈提议：威胁、制裁和公关噱头不会奏效

外媒称，伊朗否认美国总统特朗普提到的即将与伊朗领导人会谈的说法，称“威胁、制裁和公关噱头不会奏效”。
据法新社8月1日报道，在华盛顿退出2015年达成的里程碑式核协议并准备从8月6日开始重新对伊朗实施全面制裁之际，德黑兰冷淡地回应特朗普在7月30日提出的无条件“随时”会谈的提议。
伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫在“推特”上说：“威胁、制裁和公关噱头不会奏效。尝试尊重伊朗人民和（国际）承诺。”
伊朗革命卫队也明确反对会谈。革命卫队司令穆罕默德·阿里·贾法里在当地媒体上发表的一封公开信中说：“伊朗人民没有授权官员与……特朗普会谈。”
报道称，特朗普7月31日早些时候在佛罗里达州坦帕的一场集会上说：“我有一种感觉，他们将很快与我们会谈……也可能不会，那也没关系。”
报道还称，他利用这个机会再次抨击2015年伊朗与几个世界大国达成的“可怕的、不公正的”核协议。他在今年5月放弃了该协议。
报道称，伊朗最高领导层迄今尚未作出正式回应，但最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊两周前说，与特朗普会谈“没有用”。
另据路透社7月31日报道，伊朗高级官员和军事指挥官7月31日驳斥美国总统特朗普的无条件会谈提议毫无价值，是“做梦”，并称其言论与对德黑兰重新施加制裁的行动相矛盾。
另外，伊朗总统哈桑·鲁哈尼说，特朗普退出2015年达成的一项国际核协议是“非法的”，伊朗不会轻易屈服于华盛顿重新打压伊朗重要石油出口的行动。
报道称，今年5月，特朗普宣布美国退出在其上任前达成的伊朗核问题多边协议，并谴责该协议偏袒伊朗。特朗普7月30日表示，他愿意无条件会见鲁哈尼，讨论如何改善关系。
伊朗外交部长说，华盛顿应该怪自己在退出核协议时结束了与德黑兰的谈判。
扎里夫在“推特”上说：“美国只能怪自己退出核协议和离开谈判桌……威胁、制裁和公关噱头不会奏效。”
伊朗外交部发言人则表示，特朗普提议与德黑兰谈判，但言行不一致，因为华盛顿对伊朗实施了制裁，并向其他国家施压，要求它们避免与伊朗做生意。
报道称，半官方的法尔斯通讯社7月31日援引巴赫拉姆·加塞米的话说：“制裁和施压恰恰是对话的相反方向。”
报道还称，革命卫队领导人也对特朗普的试探性提议不屑一顾。法尔斯通讯社援引革命卫队司令贾法里少将的话说：“特朗普先生！伊朗不会接受你的会谈提议。”
他还表示：“即使是在你之后的美国总统也看不到这一天。”
伊朗外交关系战略委员会主席说，德黑兰认为特朗普的提议没有任何价值，因为就在仅仅一周前，他还警告伊朗，如果对华盛顿发出威胁，将面临可怕后果。
法尔斯通讯社援引卡迈勒·哈拉齐的话说：“根据我们与美国谈判的糟糕经历以及美国官员出尔反尔的表现，我们很自然地认为他的提议没有任何价值。”
报道称，外交关系战略委员会由最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊设立，旨在帮助制定伊朗的长期政策。
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