马来西亚首相马哈迪在北京正式宣布取消两个“一带一路”项目

马来西亚首相马哈迪周二（21日）结束五天访问中国行程，在北京的记者会上，马哈迪宣布取消中国资助的200亿美元“东海岸铁路计划”（ECRL）以及沙巴的一个天然气管道项目。
马哈迪在结束五天的访华行程后，对媒体发布上述谈话。他表示，这些项目将取消，直到马来西亚能负担得起。
马来西亚首相府证实马哈迪的上述言论。
在访问中国前，马哈迪一再表示，要讨论他声称的“不公平的”前朝首相纳吉批准的中国资助的基础设施项目。纳吉在今年5月的大选中下台，目前正在遭受腐败提控。
马哈迪说，他向中方提起这件事，他们了解马来西亚面临的问题。
“我相信，中国本身不想看到马来西亚成为一个破产的国家。”
“东海岸铁路计划”是中国在马来西亚推动基础设施计划的核心项目，但目前项目已经暂停，等待重新讨论价格以及对其中是否涉及腐败进行调查。
项目总承包商中国交通建设公司表示，为“东海岸铁路计划”聘请的2250名员工中的1800人，自从项目暂停后已经被裁。
中国外交部发言人在例行记者会上对此提问回应说，马哈迪这次访华中，认为中国的发展对马来西亚是机遇。两国人民在贸易和商业关系获益。
“当然，任何两个国家之间开展合作不可避免会出现一些问题，在不同时期也可能出现一些不同的看法。”
发言人说，对于合作中出现的问题，应从两国友好和双边关系长远发展出发，通过友好协商妥善解决。我可以告诉你，这也是马哈迪首相此次访华期间双方达成的重要共识。
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