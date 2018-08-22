马哈迪重申：反对“新加坡旁”森林城市　不容移民涌进

综合讯，马来西亚首相马哈迪再度表明，他反对柔佛森林城市计划，因马来西亚只是一个小国，无法允许高价房地产项目涌进太多外来移民，否则將会失去对国家的控制。
马哈迪说，马来西亚政府欢迎外国人来马度假及投资，并愿意发出签证，但外国人来马的目的若是为了永久居住此地，政府不会发出签证。
他访华行程中，在北京接受中国《财新网》专访时，询问他在竞选期批评柔佛新山的房地产项目时，发表上述谈话。
马哈迪认为， 这些高价房屋是以外国人为对象，一般马来西亚人尤其是本土人负担不起，因此这些项目显然是要让外国人居留马来西亚，但实际上没有一个国家希望外国人涌现並且永久居留。
他举例，美国总统特朗普亦限制墨西哥人涌入美国，而欧洲人迄今也不欢迎敘利亚人，而马来西亚也是如此。
尽管用美国作为例子，但马哈迪在受访时，否认他的发展路线与特朗普相若，反而表示马来西亚更像中国，因政府对本地私人企业提供很多援助。
“我们（ 马来西亚） 与美国并不一样， 倒是更像中国， 因政府有对民间企业提供援助， 我们有意重启‘马来西亚大宝号’（Malaysia Incorporated），即政府及私人企业合作的联合公司，所以马来西亚与美国不一样。”
弱国需要保护产业
他说，马来西亚奉行开放政策，希望外国企业来马投资，亦有不少马来西亚企业到外国投资，但特朗普则是希望美国可以包办所有的产业，在策略上有所不同。
此外，对于全球自由贸易的看法，马哈迪则认为，无论喜欢与否，世界已发展成为一个地球村，形成了一个巨大的市场，惟有开放及接受多边主义，才可以通过贸易来变成富裕。
“世界不应由西方、东方或某个地区来宰制，我们所在的地方就是一个社区，大家都是里面的成员，在一个程度上，我们（马来西亚）接受自由贸易，但强国与弱国之间的自由贸易有一些不同。”
他说， 弱国需要一些措施来保护自己的产业，因他们刚起步，诚如中国刚起步的时候，也不允许外国企业接管国家的一些产业。
他提到，马来西亚比不上中国，也比欧洲及美国来得弱，因此马来西亚会对一些新生产业采取某种保护措施，这也是多边主义得以存续的方式。
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