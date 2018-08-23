美联储警告贸易争端升级将威胁美国经济

美国联邦储备委员会22日公布的货币政策例会纪要显示，美联储官员认为国际贸易争端升级将构成重大经济下行风险。
纪要显示，美联储官员一致认为，当前贸易争端和美国政府提出的贸易政策已成为经济风险和不确定性的重要来源。如果爆发大规模、长时间贸易争端，将对市场信心、投资支出和就业造成不利影响。此外，对进口产品广泛加征关税还将削弱美国家庭的购买力，并带来生产率下降、供应链中断等负面影响。
纪要说，当前美国贸易政策的不确定性已导致部分美国企业缩减或推迟投资计划。如果贸易紧张局势短期未见好转，将会有更多企业减少资本投入和招聘。在农业领域，受贸易紧张局势影响，部分种植业和畜牧业产品价格显著下跌。
纪要还显示，如果未来经济数据继续向好，美联储可能进一步加息。但美联储官员也警告，国际贸易争端升级将对美国实体经济构成重大下行风险，并给美联储货币政策带来挑战。
美联储在上次货币政策例会上维持基准利率不变，多数市场人士预计美联储将于9月继续加息。自2015年12月启动本轮加息周期以来，美联储已加息7次，并缩减资产负债表，以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。（新华社）
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