华尔街专家警告2019年美股或面临剧烈调整

美国牛顿顾问公司创始人兼总经理马克·牛顿日前接受记者采访时表示，美国股市多年的大牛市已接近尾声，最早在2019年春季，美股可能会面临一轮40％至50％幅度的大调整。
牛顿说，虽然从数据上看，当前美国经济、上市公司盈利增长等依然表现稳健，但从历史上看，每轮美股牛市的后期基本都具备这样的特征。本轮美股牛市已持续近十年，在一些先行指标上，美股涨势已显示出疲态。
牛顿说，从技术上看，美股已经出现了股价与交易量背离的警告信号，这一信号很有可能预示着未来的趋势逆转，2000年、2007年美股大调整前这样的信号都出现过。
与此同时，当前美股市盈率仅次于2000年互联网泡沫破灭前的历史峰值，已高过2007年国际金融危机爆发前夕的数值，与1929年美国大萧条前夕数值相当。
牛顿表示，美联储选择在缩减资产负债表的同时加息，此举会给经济和金融市场带来怎样的影响很难估量，不排除会造成美国经济衰退、金融市场动荡的可能。
牛顿拥有20多年金融从业经历，在创办牛顿顾问公司之前，是纽交所资深交易员，并曾供职于摩根士丹利等金融机构。（新华社）
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