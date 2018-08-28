人在60岁时自我认同感最强

在自我认同感问题上，人很难找到一个放松的时刻。
每一代人似乎都面临着自己的生存战斗——不管是青少年时期的焦虑，“四分之一人生危机”，30岁生日的恐慌，中年危机，还是进入老年后的“孤独流行病”。不过，瑞士伯尔尼大学的一项研究发现了成年人最快乐的时期：60岁。
研究人员说，他们的综合分析首次显示，虽然自我认同感是一场个人战斗，但所有人的基本模式似乎是一样的——过去几十年来，这一理论得到了越来越多的认可。
他们认为：“自我认同感绝不是一种不变的个人特征。”每个人的自我认同感都会发生波动，会受到各种事物的影响，比如互动和人际关系、成就和损失、体重的增加和减少，以及医疗问题等等。
现在普遍认同的观点是，随着年龄的增长，我们的自我控制感——不管是身体还是情感上——都会增强，在60岁时达到顶峰，之后又会减弱。为了绘制出人的自我认同感曲线，研究人员分析了近200项此前发表的研究论文，其中涉及从4岁到94岁的16.5万人。
他们发现，虽然在60岁前的各个年龄段，人都会有不同程度的危机感，但自我认同感并不会有灾难性的减少，而是整体上一直在增强，尽管在某些时期会保持稳定，或者增强的程度不是那么高。从4岁到11岁，这种自我认同感有显著和稳定的增强。
20多岁的时候，随着人开始独立，其自我认同感的增强会比任何时候都要快。而到30多岁的时候，这一趋势会突然停止。而这并不足以达到巅峰；还要再过30多年，我们的自我认同感才会逐渐放松，我们的自我价值感会逐渐增强，直到60岁达到顶峰。
他们发现，60岁是很多人一生最快乐的时期，这种状态会延续到70岁，那时我们的自信又会开始慢慢下降。到90岁的时候，人的自我认同感会出现最大程度的下降。“对许多成年人来说，中年是在人际关系和工作等方面最为稳定的时期。”研究作者之一、心理学教授乌尔里希·奥思对《时代》周刊说。
他说：“此外，在中年时期，大多数人会加大对自己社会角色的投入，这也会增强他们的自我认同感。”
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