粮草先行！美军考虑设立太空物资站 全球行动将非常快捷

美国《国防》月刊网站 8 月 3 日发表题为《空军考虑将物资存放在太空》的报道称，美国空军机动后勤司令部司令 2 日说，空军正在考虑是否要将货物放在太空。





卡尔顿 · 埃弗哈特上将说，将军事物资置于太空轨道可以帮助该司令部更快地取得重要物品。

埃弗哈特说： “ 如果我打算从东海岸到地球的另一边去，这将需要 8 至 10 小时的飞行。 ” 问题在于，空军如何贯彻这个 “ 颠覆性 ” 概念，并形成领先于对手的优势。





报道称，在华盛顿特区的一个早餐会上，他对记者说，将一个后勤系统置于太空或许是一个解决办法。他又说，有了今天的技术，这个概念是可行的。





他说： “ 我不必使用陆地交通。我不必使用水上交通。我可以在太空进行预先部署，并配置一个补给工具上下运送货物。我不必在太空驻扎人员。我只要利用自动化系统把货物放在那里。 ”





埃弗哈特说： “ 那可以是硬件设施，可以是悍马车。我愿意把任何东西放在那里。 ”





埃弗哈特说，他期待产业界提出解决方案。他已经在加利福尼亚州会见了维珍银河公司、太空探索技术公司等所谓 “ 新太空 ” 企业，以了解它们可以提供什么帮助。他还想会见蓝色起源公司。这 3 家企业都在研发新一代发射系统。





他说： “ 我希望产业界来做这件事。它们将提出一些创新途径。它们不会受到漫长的采购过程的拖累。 ”





报道称，空军希望 “ 借用 ” 商业太空产业中正在进行的创新。





他说： “ 我希望同该产业中打算从事有关开发的所有部门取得联系，无论他们的理念是直升式的，还是从水平运动到垂直运动，然后再下来。这样我能以最快速度抵达地球各处。 ”





埃弗哈特说，空军已经起草了白皮书，以考察各种可能性。





他又说，在太空储存货物的方式将类似于太空探索技术公司和其他企业向国际空间站提供货运服务的方式。





不过，他说，还需要处理很多问题，诸如将货物存放在太空中什么地方。

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