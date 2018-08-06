反华狂热情绪杠上贸易需求：澳大利亚竭力应对崛起的北京

香港《南华早报》网站 8 月 4 日刊文称，中国和美国之间不断升级的贸易摩擦引发了国际社会的关注，人们越来越担心其对全球经济的影响及其地缘政治后果。相比之下，中澳之间目前的角力似乎是次要的 —— 但不应该是次要的。事实上，两国间的战略和地缘政治角力，尽管规模明显不同，但远不仅仅是表面上的情况 —— 澳大利亚充当了美国对付强大中国的代理人。





文章称，从 2017 年初开始 —— 在全面的双边自由贸易协定生效后，更光明的前景似乎可期，但不到两年后 —— 澳大利亚对中国、中国的投资以及一些著名华人领袖的态度突然转为冷漠。这种一夜之间离奇的态度和论调转变令澳大利亚华人感到困惑和担忧。





文章称，今年 6 月，形势达到高潮，澳大利亚通过国家立法，禁止外国干涉政治，并对违法行为加重处罚。





文章认为，颇具影响力的澳大利亚前外交部长鲍勃 · 卡尔上个月出版了回忆录《为你的生命奔跑》，为反华恐慌提供了有趣的见解。他认为过去 17 个月的运动是由他所说的 “ 反华塔利班 ” 成员操控的，包括前记者和学者。卡尔认为，大部分反华情绪都是基于孤立事件、影射以及澳大利亚国内情报机构的可疑做法，即向媒体透露澳大利亚公民之间私下交谈的电话录音。





文章援引卡尔的话说，澳大利亚在对华论调上的突然转变受到美国政府的影响。





文章称，事实上，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥上个月在美国参议院一个委员会的听证会上赞扬澳大利亚新的反对外国干涉的法律，称这些法律是美国盟友应对中国崛起的一个罕见例子。





文章称，在这一法律通过后，澳大利亚政府开始抑制中国恐慌运动，转而寻求修复与中国的紧张关系。





文章认为，最终，堪培拉将必须解决如何应对中国崛起这个关键问题

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中国的投资及其对原材料的需求为澳大利亚经济作出了巨大贡献。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，占后者出口的近三分之一。在此背景下，澳大利亚还将试图满足美国这个传统盟友和保护者的愿望，尽管美国在该地区的影响力正在下降。

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