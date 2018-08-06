已开始寻找绝佳借口！日学者：应为美退出WTO做准备

日本《产经新闻》 8 月 2 日刊载题为《要为美国退出 WTO 的最坏结果做准备》的文章称，这次美国抓住其他国家及经济体对美反制措施向 WTO 起诉这点值得关注。 WTO 应该不会做出完全令美国满意的结论，但如此一来，对于特朗普来说，那会成为美国退出 WTO 的绝佳借口。





文章称，自特朗普总统就任以来，他发起了根据双边贸易收支而采取的制裁措施。大国间的贸易战争成为搅乱世界的因素。针对众多国家的反制措施，美国甚至起诉到了世界贸易组织（ WTO ）。





文章称，毫无疑问，认为贸易顺差好逆差不好的重商主义思维是错误的。执拗于双边收支意味着否定比较优势，完全不受经济学的支持。多年来的发展事实已经证明了自由贸易所带来的好处。然而，特朗普政府的特点是，不看重所谓的证据，只想为了选举政治作秀，以展示自己与往届总统的不同。而且这种姿态因为今年秋季的中期选举越来越明显。





文章称，然而，贸易限制措施最终会给消费者带来很大负担，弱化经济。现在全球经济已经一体化，正在形成全球规模的供应链。突如其来的加征关税，意味着破坏供应链，会限制包括美国在内的很多国家的企业活动。





文章称，不过，受益于今年起实施的大规模企业所得税减税政策，美国经济发展势头良好，贸易战争的弊端还未显现。因此，需要做好心理准备，这场贸易战争仍将持续下去。





文章认为，这次美国抓住其他国家及经济体对美反制措施向 WTO 起诉这点值得关注。 WTO 应该不会做出完全令美国满意的结论，但如此一来，对于特朗普来说，那会成为美国退出 WTO 的绝佳借口。众所周知，特朗普早在竞选期间就多次发表近似于不需要 WTO 的言论。





文章称，日本只能设想最坏的事态，努力促进自由贸易。关于这一点，日本签署没有美国参加的跨太平洋伙伴关系协定、日欧朝着签署经济合作协定方向的努力，都可成为自由贸易的防波堤。





文章称，今后，需要关注的是，占日美两国间贸易不平衡

80%

的汽车领域到底会发生什么。这次的问题已经超越单纯的贸易战争，演变成赌上大国威信的高科技霸权之争。各国需要设想美国退出

WTO

的最坏局面，进行充分的应对。

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