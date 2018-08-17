美国防部高官警告菲勿购买俄潜艇：美国是更好伙伴

境外媒体称，美国国防部负责亚太安全事务的助理部长薛瑞福（兰德尔 · 施赖弗）在美国驻马尼拉大使馆发表讲话时说，美国的长期盟友菲律宾从俄罗斯购买潜艇等大型装备的计划对于美菲同盟没有好处，菲律宾政府应该非常谨慎地考虑从俄罗斯购买潜艇的计划。





据菲律宾《马尼拉公报》网站 8 月 16 日报道， 15 日抵达菲律宾的薛瑞福还强调，对菲律宾来说，美国可以成为比俄罗斯更好的伙伴。





他说： “ 我认为他们应该非常谨慎地考虑那件事，如果他们不得不继续购买俄罗斯的大型装备，那么我认为这对美菲同盟没有好处。归根到底，我认为，对菲律宾人民来说，我们可以成为比俄罗斯更好的伙伴。 ”





薛瑞福解释说，如果一个国家购买武器系统，那么它不仅仅是在购买这种能力，也是在投资一种关系。





据报道，俄罗斯热衷于向菲律宾出售 “ 基洛 ” 级柴电潜艇。这种潜艇的排水量为 2350 吨，长 73.8 米，速度可达 17 至 20 节。





菲律宾国防部长德尔芬 · 洛伦扎纳说，如果菲律宾没钱购买自己有史以来的第一艘潜艇，那么俄罗斯非常愿意向该国提供 “ 软贷款 ” 用于购买这种专业水下舰艇。他说， “ 软贷款 ” 指的是无息或低于市场利率的贷款。





洛伦扎纳透露，总统希望从俄罗斯购买两艘潜艇，而且也在考虑从韩国购买军事装备。





另据台湾 “ 中央社 ”8 月 16 日报道，薛瑞福说： “ 如果菲律宾要落实向俄罗斯购买大型器材的案子，我不认为这对菲美联盟会有帮助，我认为美国会是比俄罗斯更好的伙伴。 ”





菲律宾国防部长洛伦扎纳之前表示，杜特尔特政府在第二阶段军事现代化计划之下，可能会向俄罗斯购买两艘潜舰，莫斯科愿意为此提供 “ 软贷款 ” 。





薛瑞福说： “ 美国的平台、美国的解决方案，有助我们延续彼此的协同作战能力。 ”





他表示，菲律宾应该向美国购买军事设备，因为美国的防卫平台可改善双方在各种情况下的作业能力，如果菲律宾选择其他国家，势将造成 “ 机会损失 ” 。





报道称，薛瑞福还点出俄罗斯在克里米亚、乌克兰及英国等地所犯下的 “ 国际罪行 ” 。





报道表示，菲律宾与美国长年来维持着

“

协定盟友

”

的关系，但这样的情况在杜特尔特

2016

年

6

月上任后生变，菲律宾逐渐疏远美国，迅速向中国及俄罗斯靠拢。

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