    • 2018年8月17日

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    文在寅欲以经济激励换朝弃核 英报：韩朝经济融合或令美不满

    星期五, 八月 17, 2018

    外媒称，韩国总统文在寅15日向朝鲜最高领导人金正恩传递了提供激励措施的信号，承诺以经济援助换取朝鲜无核化。

    据合众国际社815日报道，韩国今日财经网站15日报道称，文在寅呼吁实现和平、发展经济以及终止令紧张局势升级的武器扩散，他下一步将于9月与金正恩在平壤举行第三次首脑会晤。

    据韩联社报道，文在寅说：为了我们的生存和发展，我们必须消除这种分裂。尽管实现政治统一可能还有很长的路要走，但在韩朝之间实现和平、自由往来并建立经济共同体对我们来说是真正的光复。

    文在寅还说，美国应该针对朝鲜的彻底无核化出台相应措施

    报道称，朝鲜呼吁发表正式的终战宣言，而美国仍坚持必须首先实现无核化。据报道，为解决这一问题，美国国务卿迈克·蓬佩奥可能会在8月底访问平壤。

    据今日财经网站报道，如果朝鲜同意制定无核化时间表，并向蓬佩奥透露有关其核武器的信息，文在寅准备向其提供经济上的激励。

    报道称，这些激励措施包括连通韩朝之间的铁路，这是首尔准备对平壤实施的经济合作一揽子计划的内容之一，但前提是金正恩向彻底无核化迈出第一步。

    文在寅说，韩朝关系的发展不是朝美关系缓和的附带效果，而是推动朝鲜半岛无核化的驱动力。

    韩国纽西斯通讯社15日报道称，文在寅的一揽子计划包括韩国帮助朝鲜重建基础设施并建立内陆工厂

    另据美国《纽约时报》网站815日报道，韩国总统文在寅15日提议大胆拓展与朝鲜的经济合作，这比美国诱使朝鲜开始放弃其核武器时所表现出的态度更为果断。

    报道称，文在寅的提议包括韩朝边境沿线的经济特区、连通的铁路网络以及其他措施。如果实施，这可能会极大地缓解全球防御最严密的边境的紧张局势，但是文在寅的提议远远超过了其最重要的盟友美国准备做的。

    文在寅在韩国的光复节纪念活动中发表讲话时宣布了这一提议。他称，这一提议是将韩朝共同推向前进的一种方式。

    文在寅表示，在解决朝鲜与特朗普政府关于核武器的争端上，韩国应该成为领导者，而不是旁观者。

    此外据英国《金融时报》网站815日报道，韩国计划在今年年底前建立与朝鲜公路和铁路的连接。在无核化进展迟缓之际，韩国寻求加强与朝鲜政权的经济接触。然而，该计划很可能遭到美国的质疑。美国依然坚决要求维持对朝鲜的严厉制裁，以迫使朝鲜放弃核武器。

    报道称，韩国总统文在寅的支持率从6月的79%降至58%，原因是人们日益担心他的政策不足以重振低迷的韩国经济。

    报道表示，继朝美今年6月在新加坡举行具有里程碑意义的峰会、承诺将寻求和平之后，韩国致力于执行将韩朝连接起来的提案，其中包括沿着朝鲜半岛西岸和东岸，以及跨越非军事区建立三条经济带的计划。

    报道称，这些一体化努力可能将从事实上终结韩国的岛国状态，使其融入俄罗斯和中国的能源和交通网络。如能完工，这些基建项目将代表朝着韩朝经济一体化迈出的坚实一步。然而半岛政治环境依然严峻，最近几周朝鲜与美国、韩国在弃核问题上仍有争执。

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