文在寅欲以经济激励换朝弃核 英报：韩朝经济融合或令美不满

外媒称，韩国总统文在寅 15 日向朝鲜最高领导人金正恩传递了提供激励措施的信号，承诺以经济援助换取朝鲜无核化。





据合众国际社 8 月 15 日报道，韩国今日财经网站 15 日报道称，文在寅呼吁实现和平、发展经济以及终止令紧张局势升级的武器扩散，他下一步将于 9 月与金正恩在平壤举行第三次首脑会晤。





据韩联社报道，文在寅说： “ 为了我们的生存和发展，我们必须消除这种分裂。尽管实现政治统一可能还有很长的路要走，但在韩朝之间实现和平、自由往来并建立经济共同体对我们来说是真正的光复。 ”





文在寅还说，美国应该针对朝鲜的 “ 彻底无核化 ” 出台 “ 相应措施 ” 。





报道称，朝鲜呼吁发表正式的终战宣言，而美国仍坚持必须首先实现无核化。据报道，为解决这一问题，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥可能会在 8 月底访问平壤。





据今日财经网站报道，如果朝鲜同意制定无核化时间表，并向蓬佩奥透露有关其核武器的信息，文在寅准备向其提供经济上的激励。





报道称，这些激励措施包括连通韩朝之间的铁路，这是首尔准备对平壤实施的经济合作一揽子计划的内容之一，但前提是金正恩向彻底无核化迈出第一步。





文在寅说，韩朝关系的发展不是朝美关系缓和的附带效果，而是推动朝鲜半岛无核化的驱动力。





韩国纽西斯通讯社 15 日报道称，文在寅的一揽子计划包括韩国帮助朝鲜重建基础设施并建立 “ 内陆工厂 ” 。





另据美国《纽约时报》网站 8 月 15 日报道，韩国总统文在寅 15 日提议大胆拓展与朝鲜的经济合作，这比美国诱使朝鲜开始放弃其核武器时所表现出的态度更为果断。





报道称，文在寅的提议包括韩朝边境沿线的经济特区、连通的铁路网络以及其他措施。如果实施，这可能会极大地缓解全球防御最严密的边境的紧张局势，但是文在寅的提议远远超过了其最重要的盟友美国准备做的。





文在寅在韩国的光复节纪念活动中发表讲话时宣布了这一提议。他称，这一提议是将韩朝共同推向前进的一种方式。





文在寅表示，在解决朝鲜与特朗普政府关于核武器的争端上，韩国应该成为领导者，而不是旁观者。





此外据英国《金融时报》网站 8 月 15 日报道，韩国计划在今年年底前建立与朝鲜公路和铁路的连接。在无核化进展迟缓之际，韩国寻求加强与朝鲜政权的经济接触。然而，该计划很可能遭到美国的质疑。美国依然坚决要求维持对朝鲜的严厉制裁，以迫使朝鲜放弃核武器。





报道称，韩国总统文在寅的支持率从 6 月的 79% 降至 58% ，原因是人们日益担心他的政策不足以重振低迷的韩国经济。





报道表示，继朝美今年 6 月在新加坡举行具有里程碑意义的峰会、承诺将寻求和平之后，韩国致力于执行将韩朝连接起来的提案，其中包括沿着朝鲜半岛西岸和东岸，以及跨越非军事区建立三条经济带的计划。





报道称，这些一体化努力可能将从事实上终结韩国的

“

岛国

”

状态，使其融入俄罗斯和中国的能源和交通网络。如能完工，这些基建项目将代表朝着韩朝经济一体化迈出的坚实一步。然而半岛政治环境依然严峻，最近几周朝鲜与美国、韩国在弃核问题上仍有争执。

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