外媒称朝鲜拒绝美无核化提议 斥其为“强盗行为”

外媒称，高层外交消息人士表示，美国多次向朝鲜提出无核化建议，但是朝鲜拒绝了美方的所有提议。





据美国有线电视新闻网网站 8 月 10 日报道，消息人士表示，美国已经并将继续提出 “ 从开始直到最终实现完全可验证的无核化的具体建议 ” ，其中包括无核化时间表。





报道称，一名消息人士透露，朝鲜否决了美国的所有提议，并认为这是 “ 强盗行为 ” 。





报道称，此前，特朗普政府处理朝鲜问题的外交策略就像弹道导弹发射轨迹一般大起大落。

特朗普和金正恩在 6 月的峰会中作出的模糊承诺现在引发了外交僵局。峰会后发表的简短联合声明没有时间表、没有要达到的具体目标，双方都能按照自己的意愿进行解释。





报道称，美国表示，将会一直维持对朝鲜制裁直到它实现全面、可验证且不可逆的无核化。而朝鲜则要求在采取进一步措施之前，美国必须取消制裁并签署和平协定。





另据法新社 8 月 10 日报道，朝鲜 10 日指责联合国秘书长古特雷斯发表 “ 不计后果的言论 ” 并且唯美国马首是瞻，因为他呼吁实现可验证、不可逆的朝鲜半岛无核化。





报道称，古特雷斯是在与日本首相安倍晋三举行会谈后发表上述言论的。两人此前在东京讨论了美国领导的促使朝鲜放弃核项目和弹道导弹项目的努力。





朝鲜驻联合国使团发表的一项声明称，这位联合国秘书长 “ 应该以和平与稳定为目标，多做有利于朝鲜半岛的事，而不是为讨好某个国家而与之齐声鼓吹制裁 ” 。





古特雷斯说，朝鲜 “ 可以通过全面、可验证且不可逆的无核化成为该地区国际社会的普通成员 ” 。朝鲜使团称这样的言论 “ 不计后果 ” 。





声明说， “ 在全世界都支持和欢迎朝美在新加坡举行历史性峰会并发表联合声明之际 ” ，古特雷斯的这番言论让朝鲜 “ 感到震惊 ” 。





报道称，在 6 月的美朝领导人会晤中，特朗普和金正恩在联合声明中承诺为实现朝鲜半岛无核化共同努力。





报道称，美国在日本的支持下敦促联合国成员保持对朝鲜的压力，要求它遵守一系列制裁措施，放弃相关军事项目。





报道称，特朗普政府主张，在朝鲜放弃核项目和导弹项目且得到验证之前，对朝制裁不能放松一丝一毫。





又据韩联社 8 月 10 日报道称，美国一位高级军事官员 10 日说，当前朝鲜暂停了导弹试验，（但其）似乎缺少 “ 两项最关键 ” 的技术才能完善洲际弹道导弹。





韩联社援引彭博社报道称，美国参谋长联席会议副主席保罗 · 塞尔瓦上将在华盛顿举行的一次空军协会早餐会上对朝鲜导弹技术进行了评估。他说最重要的两项技术就是可靠的重返大气层飞行器和可靠的 “ 装备、发射和熔断系统 ” ，它可以根据指挥引爆洲际弹道导弹。





报道称，这位上将认为之所以缺乏这两项技术是因为朝鲜领导人金正恩在今年与美国开展外交对话之后暂停了导弹试验。





报道称，金正恩与特朗普总统继去年因朝鲜试验核武器及能够抵达美国本土的洲际弹道导弹而互相发表威胁性言论之后，于今年

6

月在新加坡举行了历史性首脑会晤。

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