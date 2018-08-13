朝斥美“核双标” 将日本47吨钚材料推到风头浪尖

近日，朝鲜通过官方媒体谴责美国与日本签署的核能协定在 30 年到期后自动延长的做法，同时，表达了对美国对日和对朝采取双重态度的强烈不满。朝鲜此举又把日本储存的 47 吨钚材料推到了风头浪尖。据日本媒体报道，日本多年来从核电站使用过的乏燃料中提取钚，目的是用于燃料再利用，而 47 吨钚的储量，已经远超核电站所需。被朝核问题所掩盖下的日本核武能力，重新被世人所关注。

47 吨钚

制造核武器所需的核材料通常为武器级铀和武器级钚。通俗的说，武器级铀的生产需要通过离心机进行浓缩，而武器级钚的生产则要通过后处理来进行。所谓后处理，即对反应堆辐照过的核燃料进行化学处理，其技术起源就是为了获得军用钚。上世纪四十至五十年代，美国和英国研制了各自的化学后处理工艺，用于获得军用钚。





电解法精炼的武器级钚 -239 元素环状物。环状物重 5.3 公斤，直径约 11 公分，足够制作一枚核弹。它的形状有助于维系临界安全。

钚可用于民用与军用，即反应堆级钚和武器级钚。反应堆级钚通俗来说是一种掺有钚元素的混合物，其中既包括钚 -240 ，也有钚 -239 ，而后者可用于制造核武器。反应堆级钚和武器级钚的区别主要就在于钚 -239 的丰度不同，武器级钚的钚 -239 浓度可高达 90% 以上。只需 6 至 9 千克钚 -239 达 92%-93% 浓度的武器级钚，即可制造核武器。

日本储存的 47 吨钚并非武器级钚，且日本方面已表示所储备的钚用于核电站发电，但是随着技术的发展，反应堆级钚用于制作核武器已不再存在困难 —— 只要经过后处理工厂的提纯，反应堆级钚中含量较低的钚 -239 就能被提炼出来，制成武器级钚。

何况，日本所储备的反应堆级钚，也无法排除其钚 -239 含量超出一般反应堆所用民用钚中的钚 -239 含量的可能性。如果这些反应堆级钚接近或达到 “ 武器级浓度 ” ，那么稍经技术改进即可用于制造核武器。此外，即便是最为普通的反应堆级钚，以日本的技术实力，提炼出武器级钚也并非难事。而且，反应堆级钚也可借聚变增强技术应用于热核武器，即通俗所说的氢弹。因此，不难理解为何国际社会会对日本的 47 吨钚如此担忧。





能力与意图

一个国家研发核武器所面临的门槛主要有两个方面，其一是技术门槛，即是否掌握了核反应相关的理论知识、是否具备武器级核材料的生产提炼技术、是否具备核武器点火器等元件设备的制造技术；其二是需求门槛，即是否拥有获得核武器的需求（无论是政治需求还是国家安全需求）。这两方面可总结为一国是否拥有发展核武器的能力和意图。

近年来若干核扩散问题中，备受世人瞩目的朝核问题可以说主要是基于后者的政治和安全需求，而在技术层面，朝鲜较为落后。朝鲜有意图，但是能力不尽人意。可日本拥有世界一流的核能研发技术，以及雄厚的经济财力支持。

此外，日本还具备潜在的投射武器能力。颇为值得注意的是，近年来日本研发的运载火箭皆选择了固体燃料。例如在 2013 年首次试验发射的 “ 艾普斯龙 ” 运载火箭，由于使用了固体燃料，可长期储存、随时待命。他日一旦被改作弹道导弹，其生存能力、适用性都强于由液体火箭改进而来的导弹。从核弹头必需的制造工艺来看，日本还掌握有先进的耐高温、耐烧蚀等材料技术。

客观地说，日本完全有能力制造核武器，且具备一定的潜在核武投射能力。所以，日本是否最终发展核武器的关键，在于政治或安全上的需求，能力对日本已不是障碍。





美国的双重标准

1988 年，日本以不生产核武器为条件，换取日本进行铀浓缩和核材料后处理活动，缔结了《日美核能协定》。虽然协定规定日本的行为需要处在国际原子能机构的监督之下，但从实际操作看，其中存在一定的漏洞 —— 国际原子能机构监督的是日本进行铀浓缩和核材料后处理的过程，但就生产出来的可用于制造核武器的核材料的走向，却并无下文。也就是说，日本完全可以在协定的框架下、在国际社会的监督下进行武器级浓度、亦或接近武器级浓度的核材料的生产，之后储存起来，以备制造核武之需；而国际社会则只能管控其浓缩和后处理的过程，对产生的最终产品如何去向则无从监管。

7 月 17 日，由于美日两国均未作异议，作为日本核能政策基础的《日美核能协定》在 30 年期满后自动延长。两国这种 “ 异常低调 ” 的做法使国际社会对大批核材料的安全与使用深感不安，日本国内也出现了要求废除《日美核能协定》的声音。日本政府理应就 47 吨钚的用途给国际社会一个明确的说法，并提供监督渠道，以消除国际社会的担忧。

但是，无论日本是否回应国际社会诉求，美国在日本进行核材料生产时的态度已然对国际和地区核态势构成了消极的影响。在某一地区的安全事务中，美国只要认为对自己的全球战略有利、对地缘政治有利、对维护自己的力量存在有利，就会采取双重态度、双重标准。以地区核扩散问题为例，美国对自己的盟友、对自己认为有利可图的国家的涉核行为采取 “ 睁一只眼闭一只眼 ” 的态度；而对于美国敌视的国家，美国就动辄加以制裁，甚至使用军事威胁 —— 这在一定程度上也激化了地区局势的不稳定，阻碍核不扩散工作的推进。

《美印核协议》即是一例。根据该协议，美国和印度将开展全方位的核能合作，美国可以向印度提供核技术、核燃料和核装置。但印度一直没有签署《不扩散核武器条约》，美国的做法实质上打破了南亚地区的战略核平衡，无疑会引起巴基斯坦的强烈不满，从而很有可能引发南亚地区新一轮的军备竞赛。同时，美国的做法也破坏了核不扩散的国际规范，其对核国家和试图跨过核门槛的国家采取的 “ 双重标准 ” 所产生的不公平效应，会刺激处于核门槛的国家铤而走险，更加倾向于发展核武器以自保。

美国给日本 “ 松绑 ” ？

《日美核能协定》自动延长后，其最直接的消极影响可能就体现在刚刚看到无核化曙光的朝鲜半岛。 2018 年以来，朝韩首脑会谈、朝美首脑会谈都创造了历史，半岛局势在各方努力下走势向好，朝鲜无核化也出现了积极的迹象。就在这些事件陆续发生的同时，美国在协定期满前 6 个月的考虑期却选择了沉默，默默地等到协定到期自动延长 —— 这种 “ 护犊子 ” 的态度，不排除会使得东北亚地区国家在涉核问题上原本开诚布公的态度、对话沟通的信任转变为保守的猜疑、不信任的相互戒备，更会为朝美两国关系注入负能量。

美国国内一些核政策人士已对日本的钚管理体制表示担忧，也有国会议员对于日本掌握过剩的钚表示批评；日本国内也出现敦促政府履行 “ 不持有无使用目的的钚 ” 这一原则的声音。这些声音或许会在两国国内形成一支积极理性的声音，但是从美国当前总体的防务政策看，这种声音恐怕不会产生太大的推力。

基于《国家安全战略》报告对安全形势的研判，当下的美国国家利益排序中，支持盟国或伙伴国增强军力以维护美国在某一地区利益的考量，要高于这一国家军力增加可能对地区安全造成的负面影响。基于此，也就不难理解为什么美国一方面不放弃对日本的核保护伞、不允许日本逃离其核保护伞，另一方面却默许日本保有大量钚材料。这种看似矛盾的现象，源于美国追求绝对安全、追求绝对权力的观念。

朝鲜官方在批评中指出，美国对正在为半岛无核化做出努力的朝鲜表示不信任和质疑，而对拥有大量钚的日本 “ 装聋作哑 ” ，似乎美国是在 “ 煽动 ” 日本进行核武装。但无论美国是否真正有心为日本拥核松绑，国际社会都有必要加大对核不扩散问题的全方位关注。毕竟，一国有核武装之心，并不比一国拥有核武技术更让人放心。





1945

年美军投在日本长崎的原子弹内含一个钚核。钚是天然存在于自然界中质量最重的原子，其最重要的同位素是钚

-239

，半衰期为

2.41

万年。

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