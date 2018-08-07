日本将自己定位中等强国 或更深介入东盟事务

香港《南华早报》网站 8 月 1 日刊载文章称，今年东盟十国最高外交官在新加坡的年度会议上碰面时，马来西亚首相马哈迪回归东盟让第三国 —— 日本进入画面。





文章认为，马哈迪一直与日本关系密切，并把日本视为马来西亚取得经济成功的灵感来源。尽管美国准备公布募资计划来促进该地区基础设施、技术和能源的发展，但日本正在将自己定位为可靠的中等强国，预计将发挥更大作用。





文章称，根据 BMI 研究公司的数据，自本世纪头十年以来，东京在该地区投资约 2300 亿美元，比北京多 750 亿美元左右。





文章称，在菲律宾，日本一直是总统杜特尔特所谓的 “ 大建特建 ” 基础设施计划的支持者，而且日本在菲律宾民众当中享有与美国同等的支持率。日本还越来越积极地向菲律宾派遣海军军舰，并在今年的美菲年度 “ 肩并肩 ” 联合军演中与澳大利亚一道担任观察员。





文章指出，但分析人士说，日本的战略信心不足束缚了日本，而且日本也缺乏作为独立大国行事的能力。





文章称，雅加达最近同意与东京加强在印尼 6 个外岛周边的海上合作，还提出日本在资源丰富的纳土纳群岛开发度假村的想法。但据一位了解相关讨论的官员说，这一想法未能获得响应，因为日方不愿向不具商业利益的项目投资。





文章援引马来亚大学中国研究所副所长饶兆斌的话说：

“

马来西亚的战略界认为，日本没那么大胆，通常行事更为谨慎和保守。虽然与美国的同盟关系为日本提供了机会，但它同时也受到这种同盟关系的限制。

”

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