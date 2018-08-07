《挚友维尼》进不了中国 因为撞脸习近平?

目前，北美票房冠军是阿汤哥（汤姆·克鲁斯）主演的《碟中谍6：全面瓦解》，排在第二位的是迪士尼电影《克里斯托弗·罗宾》（Christopher Robin）。不过，这两部片子在中国的待遇截然不同：《碟中谍6》将于8月底在中国的各大院线上映，"人民网"等官媒也对这部好莱坞动作片进行大幅报道；《克里斯托弗·罗宾》没能进入中国，媒体报道也只有只言片语。





一些海外华文媒体发文称，《克里斯托弗·罗宾》之所以未能进入中国是因为维尼的形象或引发对习近平的联想。这部影片的另一个更为人熟知的译名是《挚友维尼》，是走家庭温馨路线的真人版小熊维尼故事。这部电影包含了漫画中受欢迎的卡通人物：小熊维尼、跳跳虎、小猪等，上映后获得观众的"A"级评价。





据美联社报道，迪士尼发行部负责人塔夫（Cathleen Taff）证实，这部电影没有拿到中国这个世界第二大电影市场的放映许可。中方没有给出被拒原因。





中国每年对外片引进有限额。据中国官媒报道，2017年中国共引进98部进口片，其中32部出自好莱坞"六大"（制片厂）。美国娱乐界报刊《好莱坞报道》（Hollywood Reporter）8月3日的一篇独家报道援引消息人士称，这部真人版小熊维尼电影未能在中国上映与引进限额有关。





不过，更多观察人士则有另外的猜测。毕竟，小熊维尼在中国被禁不是一天两天了。





早在2017年，小熊维尼就在中国网络上遭遇"和谐"。 网友们一度无法发出带有"小熊维尼"或者"维尼小熊"字眼的微博，相关表情包也被下架。这个卡通人物成为"敏感词"的原因一直没有官方说法，不过观察人士纷纷猜测，这是因为小熊维尼一度被指酷似中国一把手习近平有关，有"诋毁国家领导人之嫌"。





今年6月，在HBO"上周今夜秀"（Last Week Tonight）的一期节目中，主持人奥利佛（John Oliver）批评中国政治与人权的同时，也提到小熊维尼被封杀，称"习近平似乎很介意说他与小熊维尼相似"。节目中，奥利佛还劝告习近平，"相信我，如果你觉得自己和某个卡通形象有点相似，最聪明的做法就是大胆站出来。打压人们的这种对比，表现出的不是内心的强大，而是奇怪的不安全感"。





在这期节目播出后，奥利佛英文名字及其脱口秀节目、甚至HBO官网都在微博上遭到封锁。





当然对于这些，中国大陆网友早已见怪不怪了。在7月下旬一条介绍《挚友维尼》的微博下方，很多网友的评论都是"这片中国肯定上不了"。（德国之声）

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