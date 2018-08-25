韩国25岁女孩偷拍并上传男模裸照 被判刑十个月

女性常常是偷拍的受害者，如果男性遭到女性偷拍，会有什么后果呢？韩国近日的一个判例显示，这个后果也相当严重。

近日，韩国 25 岁的女性安某因偷拍弘益大学美术学院上课男性模特的裸照，并上传网上，遭到法院起诉。根据韩国 MBC 电视台 13 日的报道，首尔西部地方法院当天作出裁决，认定安某的行为触犯《性暴力犯罪特别处罚法》，判处其 10 个月有期徒刑，还必须接受 40 个小时的性暴力治疗。





法庭认为，考虑到被害人的裸照在网上肆意流传，给受害者带来无法弥补的人格伤害，因此认定安某必须为自己的违法行为付出代价。但法院也表示，由于安某在事发后曾 7 次尝试向被害人转达悔罪信，具有悔过行为，可以减轻处罚，但这种态度仍不能完全免责。 《韩国日报》 13 日报道称，出人意料的是，安某当天被判决有期徒刑引发韩国社会争议，不少女性认为法庭对安某的判决 “ 过重 ” ，有 “ 偏颇判决 ” 的嫌疑。在 13 日当天，部分社会团体的女性走上街头，举行 “ 非法偷拍案偏颇搜查谴责示威 ” ，其理由是：因为安某是女性，因此此次偷拍案从侦办到审结 “ 过快 ” ，这属于 “ 性别歧视判决 ” 。巧合的是，也是在 13 日，釜山地方法院对一起 20 多岁男性偷拍女性裸体照片并上传网上的案子作出判决，考虑到犯罪嫌疑人多次恳请被害人谅解，判处该男性 200 万韩元罚金。

报道称，首尔西部法院当天对安某的判决引发不少女权主义者的强烈反对，刊载受害者男性裸照的某歧视男性网站会员甚至公告，准备 “ 全面开战 ” 。部分该网站的会员跑到青瓦台网站上进行请愿活动，性别对决呈现愈演愈烈态势。

据悉，面对愈演愈烈的偷拍行为，韩国警方

13

日宣布，将从当天开始展开

100

天打击偷拍专项行动，对网络性犯罪等进行严厉整治。

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