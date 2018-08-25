韩国25岁女孩偷拍并上传男模裸照 被判刑十个月

女性常常是偷拍的受害者，如果男性遭到女性偷拍，会有什么后果呢？韩国近日的一个判例显示，这个后果也相当严重。
近日，韩国25岁的女性安某因偷拍弘益大学美术学院上课男性模特的裸照，并上传网上，遭到法院起诉。根据韩国MBC电视台13日的报道，首尔西部地方法院当天作出裁决，认定安某的行为触犯《性暴力犯罪特别处罚法》，判处其10个月有期徒刑，还必须接受40个小时的性暴力治疗。
法庭认为，考虑到被害人的裸照在网上肆意流传，给受害者带来无法弥补的人格伤害，因此认定安某必须为自己的违法行为付出代价。但法院也表示，由于安某在事发后曾7次尝试向被害人转达悔罪信，具有悔过行为，可以减轻处罚，但这种态度仍不能完全免责。 《韩国日报》13日报道称，出人意料的是，安某当天被判决有期徒刑引发韩国社会争议，不少女性认为法庭对安某的判决“过重”，有“偏颇判决”的嫌疑。在13日当天，部分社会团体的女性走上街头，举行“非法偷拍案偏颇搜查谴责示威”，其理由是：因为安某是女性，因此此次偷拍案从侦办到审结“过快”，这属于“性别歧视判决”。巧合的是，也是在13日，釜山地方法院对一起20多岁男性偷拍女性裸体照片并上传网上的案子作出判决，考虑到犯罪嫌疑人多次恳请被害人谅解，判处该男性200万韩元罚金。
报道称，首尔西部法院当天对安某的判决引发不少女权主义者的强烈反对，刊载受害者男性裸照的某歧视男性网站会员甚至公告，准备“全面开战”。部分该网站的会员跑到青瓦台网站上进行请愿活动，性别对决呈现愈演愈烈态势。
据悉，面对愈演愈烈的偷拍行为，韩国警方13日宣布，将从当天开始展开100天打击偷拍专项行动，对网络性犯罪等进行严厉整治。
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