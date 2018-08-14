印媒称莫迪为中印关系成熟点赞：“边界40年未开一枪”

印媒称，纳伦德拉 · 莫迪总理在接受《印度斯坦时报》采访时说，印度和中国存在边界争端，但近 40 年来，两国没有 “ 向对方开过一枪 ” ，这表明了两国的成熟。





据《印度斯坦时报》网站 8 月 12 日报道，莫迪在以电子邮件方式接受采访时谈到了洞朗地区，印度和中国军队在那里对峙了两个多月，这一僵局在 2017 年 8 月底得到了解决。





他说： “ 由于对实际控制线存在不同看法，边境地区偶尔会发生事件。然而，两国始终设法通过实地对话和外交渠道来和平解决这些事件。值得注意的是，近 40 年来，中印边境没有发生过一起枪击事件，边境地区保持了和平与安宁。这表明我们都是成熟的国家，有能力和平解决分歧。 ”





莫迪说，他与习近平主席 2018 年 4 月在中国武汉市举行的非正式会晤让两国建立了信任，并称这种坦诚的气氛是富有成效的。这是两位领导人在成功化解洞朗对峙后的第二次会晤，第一次会晤是 2017 年在厦门召开的金砖国家会议期间。





他说： “ 近四年来，我多次与习近平主席会面。近几个月来，我们以 2018 年 4 月在武汉举行非正式会晤的形式为我们的接触增添了新的内容。它使我们能够在非常自由和坦诚的气氛中互动，了解彼此的关切，而不是被迫接受外交约束。 ”





他说： “ 我们还定期在多边峰会的间隙举行会议。这种频繁的互动和密切的沟通非常有助于在领导层建立互信，使之能够渗透到其他层面。我们期待在来年接待习近平主席参加我们的下一次非正式会晤。 ”





报道称，莫迪相信两国可以合作。





他说：

“

印度和中国都是各种多边机制的成员，比如金砖国家、上海合作组织、二十国集团和其他许多机制。从环境到贸易，再到全球管理机构的改革，存在一系列具有全球重要性的问题，在这些问题上，印度和中国有着长期的合作历史和领导力。

”

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