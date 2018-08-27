蔡英文乘装甲车傲慢勘灾被轰“下来走” 网友痛批：公主病

台媒称，面对台湾 “8·23” 水灾，南下勘灾的台湾地区行政部门负责人赖清德道歉说 “ 所有责难到我为止 ” 。但刚道完歉，蔡英文临时安排南下勘灾，抵嘉义布袋永安里时竟搭 “ 云豹 ” 装甲车勘灾，被灾民呛 “ 下来走 ” ，甚至拉封锁线阻装甲车前进，蔡英文只得下车，状极狼狈。





据台湾《中国时报》 8 月 26 日报道，赖清德 24 日以 “ 这种雨下在哪个城市不会淹？ ” 引发负评， 25 日首度勘灾神情凝重，在嘉义县新港乡听取埤子头滞洪池简报后，首度向民众致歉。他说，所有灾害检讨责任由他一肩扛起，所有责难到他为止，希望蓝绿放弃彼此攻击，一起投入救灾，让民众尽速恢复正常生活。他说，治水是漫漫长路，未来将依各县市不同，一步步提高防洪标准，诚实面对老天爷检验，有成果处继续保持，禁不起雨量挑战也检讨改进。





报道称，蔡英文 25 日临时安排嘉义县勘灾，搭 “ 云豹 ” 装甲车欲进入淹水的布袋镇永安里勘灾，有灾民拉封锁线，高喊 “ 下来走 ” ，蔡英文只好下车，甚至因一行走到积水低洼处，被民众 “ 建议 ” 往水深处走。





另据台湾中时电子报 8 月 26 日报道，连日暴雨让台湾地区中南部许多地区严重淹水，蔡英文 25 日南下嘉义勘灾，却搭着 “ 云豹 ” 装甲车前往淹水区，遭灾民当面怒呛 “ 下来走！ ” 对此，名嘴罗友志直言 “ 蔡英文，玩完了 ” 。网友也怒轰 “ 有史以来当领导人勘灾只有这次最离谱 ” 。





报道称，蔡英文南下嘉义县视察灾情，原本是搭 “ 云豹 ” 装甲车进入尚在淹水的布袋镇永安里勘灾，但沿途有民众怒呛 “ 下来走 ” ，要蔡英文下车体会灾民痛苦，蔡英文则在随员的陪同下穿着雨鞋走下 “ 云豹 ” 车涉水勘灾。





网友则响应表示 “ 有史以来当领导人勘灾只有这次最离谱 ”“ 我实在无法理解她在想什么 ”“ 还挥手咧！ ”“ 也是亏她想得出来坐云豹去勘灾，今年民进党想选赢估计难了 ”“ 她是有公主病吗？坐什么车那叫勘灾吗？ ”





此外据台湾联合新闻网 8 月 26 日报道，蔡英文 25 日南下勘灾，却搭 “ 云豹 ” 装甲车到勘灾点，引发灾民不满，要求蔡英文下车涉水。台当局前行政部门负责人张善政表示，民众不满是因为感受不到蔡英文的同理心。





报道称，张善政在 “ 脸书 ” 表示，灾民泡在水里多日，期许台当局能懂他们的痛，结果看到的却是 “ 高高在上 ” 的蔡英文， “ 有这样的领导人，我真的为台湾感到悲哀 ” 。





国民党发言人洪孟楷

25

日晚在脸书说，蔡英文

25

日才重申

“

谦卑、谦卑、再谦卑

”

，南下嘉义勘灾却高坐

“

云豹

”

装甲车，在车上挥手、张望，由众人簇拥前进，展现

“

史上最傲慢勘灾

”

。

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