蔡英文乘装甲车傲慢勘灾被轰“下来走” 网友痛批：公主病

台媒称，面对台湾“8·23”水灾，南下勘灾的台湾地区行政部门负责人赖清德道歉说“所有责难到我为止”。但刚道完歉，蔡英文临时安排南下勘灾，抵嘉义布袋永安里时竟搭“云豹”装甲车勘灾，被灾民呛“下来走”，甚至拉封锁线阻装甲车前进，蔡英文只得下车，状极狼狈。
据台湾《中国时报》8月26日报道，赖清德24日以“这种雨下在哪个城市不会淹？”引发负评，25日首度勘灾神情凝重，在嘉义县新港乡听取埤子头滞洪池简报后，首度向民众致歉。他说，所有灾害检讨责任由他一肩扛起，所有责难到他为止，希望蓝绿放弃彼此攻击，一起投入救灾，让民众尽速恢复正常生活。他说，治水是漫漫长路，未来将依各县市不同，一步步提高防洪标准，诚实面对老天爷检验，有成果处继续保持，禁不起雨量挑战也检讨改进。
报道称，蔡英文25日临时安排嘉义县勘灾，搭“云豹”装甲车欲进入淹水的布袋镇永安里勘灾，有灾民拉封锁线，高喊“下来走”，蔡英文只好下车，甚至因一行走到积水低洼处，被民众“建议”往水深处走。
另据台湾中时电子报8月26日报道，连日暴雨让台湾地区中南部许多地区严重淹水，蔡英文25日南下嘉义勘灾，却搭着“云豹”装甲车前往淹水区，遭灾民当面怒呛“下来走！”对此，名嘴罗友志直言“蔡英文，玩完了”。网友也怒轰“有史以来当领导人勘灾只有这次最离谱”。
报道称，蔡英文南下嘉义县视察灾情，原本是搭“云豹”装甲车进入尚在淹水的布袋镇永安里勘灾，但沿途有民众怒呛“下来走”，要蔡英文下车体会灾民痛苦，蔡英文则在随员的陪同下穿着雨鞋走下“云豹”车涉水勘灾。
网友则响应表示“有史以来当领导人勘灾只有这次最离谱”“我实在无法理解她在想什么”“还挥手咧！”“也是亏她想得出来坐云豹去勘灾，今年民进党想选赢估计难了”“她是有公主病吗？坐什么车那叫勘灾吗？”
此外据台湾联合新闻网8月26日报道，蔡英文25日南下勘灾，却搭“云豹”装甲车到勘灾点，引发灾民不满，要求蔡英文下车涉水。台当局前行政部门负责人张善政表示，民众不满是因为感受不到蔡英文的同理心。
报道称，张善政在“脸书”表示，灾民泡在水里多日，期许台当局能懂他们的痛，结果看到的却是“高高在上”的蔡英文，“有这样的领导人，我真的为台湾感到悲哀”。
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