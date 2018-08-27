    • 2018年8月27日

    Home China 蔡英文乘装甲车傲慢勘灾被轰“下来走” 网友痛批：公主病

    蔡英文乘装甲车傲慢勘灾被轰“下来走” 网友痛批：公主病

    星期一, 八月 27, 2018

    台媒称，面对台湾“8·23”水灾，南下勘灾的台湾地区行政部门负责人赖清德道歉说所有责难到我为止。但刚道完歉，蔡英文临时安排南下勘灾，抵嘉义布袋永安里时竟搭云豹装甲车勘灾，被灾民呛下来走，甚至拉封锁线阻装甲车前进，蔡英文只得下车，状极狼狈。

    据台湾《中国时报》826日报道，赖清德24日以这种雨下在哪个城市不会淹？引发负评，25日首度勘灾神情凝重，在嘉义县新港乡听取埤子头滞洪池简报后，首度向民众致歉。他说，所有灾害检讨责任由他一肩扛起，所有责难到他为止，希望蓝绿放弃彼此攻击，一起投入救灾，让民众尽速恢复正常生活。他说，治水是漫漫长路，未来将依各县市不同，一步步提高防洪标准，诚实面对老天爷检验，有成果处继续保持，禁不起雨量挑战也检讨改进。

    报道称，蔡英文25日临时安排嘉义县勘灾，搭云豹装甲车欲进入淹水的布袋镇永安里勘灾，有灾民拉封锁线，高喊下来走，蔡英文只好下车，甚至因一行走到积水低洼处，被民众建议往水深处走。

    另据台湾中时电子报826日报道，连日暴雨让台湾地区中南部许多地区严重淹水，蔡英文25日南下嘉义勘灾，却搭着云豹装甲车前往淹水区，遭灾民当面怒呛下来走！对此，名嘴罗友志直言蔡英文，玩完了。网友也怒轰有史以来当领导人勘灾只有这次最离谱

    报道称，蔡英文南下嘉义县视察灾情，原本是搭云豹装甲车进入尚在淹水的布袋镇永安里勘灾，但沿途有民众怒呛下来走，要蔡英文下车体会灾民痛苦，蔡英文则在随员的陪同下穿着雨鞋走下云豹车涉水勘灾。

    网友则响应表示有史以来当领导人勘灾只有这次最离谱”“我实在无法理解她在想什么”“还挥手咧！”“也是亏她想得出来坐云豹去勘灾，今年民进党想选赢估计难了”“她是有公主病吗？坐什么车那叫勘灾吗？

    此外据台湾联合新闻网826日报道，蔡英文25日南下勘灾，却搭云豹装甲车到勘灾点，引发灾民不满，要求蔡英文下车涉水。台当局前行政部门负责人张善政表示，民众不满是因为感受不到蔡英文的同理心。

    报道称，张善政在脸书表示，灾民泡在水里多日，期许台当局能懂他们的痛，结果看到的却是高高在上的蔡英文，有这样的领导人，我真的为台湾感到悲哀

    国民党发言人洪孟楷25日晚在脸书说，蔡英文25日才重申谦卑、谦卑、再谦卑，南下嘉义勘灾却高坐云豹装甲车，在车上挥手、张望，由众人簇拥前进，展现史上最傲慢勘灾
    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：