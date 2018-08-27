澳大利亚移民因胎儿性别堕胎 医生对华裔印裔保持警惕

英媒称，令人震惊的研究显示，生活在澳大利亚的一些更愿意生男孩的移民父母，在怀孕早期知道孩子的性别是女性后会选择将女孩堕胎。
据英国《每日邮报》网站8月19日报道，由于科技的进步，澳大利亚人现在在孕妇怀孕10周的时候就能鉴别出婴儿的性别。
报道称，这项由墨尔本乐卓博大学进行的研究引发了人们对是否有必要向父母提供早期性别信息的置疑。
一位不愿透露姓名的超声医师说，他曾遇到一对夫妇询问孩子的性别。
这位超声医生说：“他们说过类似‘我们需要知道孩子的性别，因为如果是女孩，我们就终止妊娠’。”
报道称，超声医师和产科医生倾向于在12周之内不透露孩子的性别信息，因为人们可以轻易地选择堕胎，而这种结果可能并不准确。
医护人员还对中国和印度的移民保持警惕，报道认为，这两个国家的父母堕掉女婴的可能性更高。
超声检查提供者没有关于何时必须提供婴儿性别的规定，澳大利亚超声医师协会认为他们不应该在热议话题的辩论中拥有发言权。
该协会负责人乔迪·朗认为，如果超声医师确信婴儿的性别，那么如果询问他们，他们会提供信息。
她说：“父母对这一信息的处理方式不是由超声医师来决定的。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost