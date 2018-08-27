    • 2018年8月27日

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    为脱欧做准备 英国将自行开发卫星导航系统

    星期一, 八月 27, 2018

    据外媒报道，英国将开始自行开发卫星导航系统，以抗衡欧盟的伽利略计划，因为在脱离欧盟后，英国获取敏感安全信息的渠道可能会受到限制。
    　　
    伽利略是欧盟耗资100亿欧元开发的卫星计划，以匹敌美国的全球卫星定位系统。在英国推进脱欧的背景下，伽利略计划也成为了英国和欧盟的新争执点。欧盟称，会开始将英国当成伽利略计划的外来者。

    据报道，英国财政大臣哈蒙德已经批准1亿英镑经费，研究脱欧后的卫星系统。这一消息将在本周正式宣布。
    　　
    目前距离英国脱欧还有7个月，不过欧盟委员会已经开始排除英国及该国企业参与伽利略的未来敏感性计划。
    　　
    伽利略计划2003年发起，预定2020年完成。有专家预测，英国想要打造足以媲美伽利略的系统，可能需要耗资约30亿英镑。
    　　
    欧盟已经表示，伽利略卫星开始运作后，英国可以继续使用伽利略系统的开放信号，但英军无法取得加密版信号。
    　　
    英国表示，如果欧盟继续坚持不准英国参与伽利略计划中涉及安全的项目，英国就计划着手开发自己的卫星导航系统，并会要求欧盟退还英国对伽利略计划投入的高达10亿英镑的款项。

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