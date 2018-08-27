为脱欧做准备 英国将自行开发卫星导航系统

据外媒报道，英国将开始自行开发卫星导航系统，以抗衡欧盟的 “ 伽利略 ” 计划，因为在脱离欧盟后，英国获取敏感安全信息的渠道可能会受到限制。

“ 伽利略 ” 是欧盟耗资 100 亿欧元开发的卫星计划，以匹敌美国的全球卫星定位系统。在英国推进 “ 脱欧 ” 的背景下， “ 伽利略 ” 计划也成为了英国和欧盟的新争执点。欧盟称，会开始将英国当成 “ 伽利略 ” 计划的外来者。





据报道，英国财政大臣哈蒙德已经批准 1 亿英镑经费，研究 “ 脱欧 ” 后的卫星系统。这一消息将在本周正式宣布。

目前距离英国 “ 脱欧 ” 还有 7 个月，不过欧盟委员会已经开始排除英国及该国企业参与 “ 伽利略 ” 的未来敏感性计划。

“ 伽利略 ” 计划 2003 年发起，预定 2020 年完成。有专家预测，英国想要打造足以媲美 “ 伽利略 ” 的系统，可能需要耗资约 30 亿英镑。

欧盟已经表示， “ 伽利略 ” 卫星开始运作后，英国可以继续使用 “ 伽利略 ” 系统的开放信号，但英军无法取得加密版信号。

英国表示，如果欧盟继续坚持不准英国参与

“

伽利略

”

计划中涉及安全的项目，英国就计划着手开发自己的卫星导航系统，并会要求欧盟退还英国对

“

伽利略

”

计划投入的高达

10

亿英镑的款项。





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