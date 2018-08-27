为脱欧做准备 英国将自行开发卫星导航系统

据外媒报道，英国将开始自行开发卫星导航系统，以抗衡欧盟的“伽利略”计划，因为在脱离欧盟后，英国获取敏感安全信息的渠道可能会受到限制。
“伽利略”是欧盟耗资100亿欧元开发的卫星计划，以匹敌美国的全球卫星定位系统。在英国推进“脱欧”的背景下，“伽利略”计划也成为了英国和欧盟的新争执点。欧盟称，会开始将英国当成“伽利略”计划的外来者。
据报道，英国财政大臣哈蒙德已经批准1亿英镑经费，研究“脱欧”后的卫星系统。这一消息将在本周正式宣布。
目前距离英国“脱欧”还有7个月，不过欧盟委员会已经开始排除英国及该国企业参与“伽利略”的未来敏感性计划。
“伽利略”计划2003年发起，预定2020年完成。有专家预测，英国想要打造足以媲美“伽利略”的系统，可能需要耗资约30亿英镑。
欧盟已经表示，“伽利略”卫星开始运作后，英国可以继续使用“伽利略”系统的开放信号，但英军无法取得加密版信号。
英国表示，如果欧盟继续坚持不准英国参与“伽利略”计划中涉及安全的项目，英国就计划着手开发自己的卫星导航系统，并会要求欧盟退还英国对“伽利略”计划投入的高达10亿英镑的款项。
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