坐牢31年 这位被判了近3000年的恐怖分子出狱了

当地时间 8 月 5 日，在坐牢 31 年之后，西班牙 “ 巴斯克祖国与自由 ” 组织 (Euskadi Ta Askatasuna--ETA ，简称 “ 埃塔 ”) 的恐怖分子桑蒂⋅博特罗斯被释放。此前，他被西班牙法院判处近 3000 年刑期。

据俄罗斯卫星通讯社报道，西班牙国家电视台播放了桑蒂⋅博特罗斯出狱的画面。一位发言人表示，在 5 日清晨，桑蒂⋅博特罗斯离开了位于西班牙萨拉曼卡的托帕斯监狱。





据悉，桑蒂⋅博特罗斯被认为是 “ 埃塔 ” 组织首脑。他曾参与组织了 40 起恐怖活动，其中一起是西班牙历史上最血腥的一次。 1987 年 6 月， “ 埃塔 ” 对巴塞罗那一家超市发动恐怖袭击，导致 21 人死亡。桑蒂⋅博特罗斯于同年在法国被捕。

2000 年，桑蒂⋅博特罗斯从法国被引渡回西班牙。西班牙法院以 11 项罪名判处他近 3000 年刑期。 2006 年，西班牙国家法庭决定把他的所有罪名合并为一个，并且裁定最高刑期为 30 年。

70 岁的博特罗斯在狱中总共待了 31 年，有 13 年在法国， 18 年在西班牙。目前，恐怖主义受害者协会对释放这名恐怖分子表示谴责。

据悉，

“

埃塔

”1959

年成立，是西班牙从事民族分离运动的准军事反政府组织。自成立以来，

“

埃塔

”

在西班牙、法国境内多次发动绑架、暗杀、爆炸等恐怖活动，共造成超过

800

人死亡。

2018

年

4

月，

“

埃塔

”

表示该组织

“

已经彻底解散所有分支机构，并结束其政治诉求

”

，并于

5

月

3

日正式解散。

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