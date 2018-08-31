    • 2018年8月6日

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    坐牢31年 这位被判了近3000年的恐怖分子出狱了

    星期一, 八月 06, 2018

    当地时间85日，在坐牢31年之后，西班牙巴斯克祖国与自由组织(Euskadi Ta Askatasuna--ETA，简称埃塔”) 的恐怖分子桑蒂⋅博特罗斯被释放。此前，他被西班牙法院判处近3000年刑期。
    　　
    据俄罗斯卫星通讯社报道，西班牙国家电视台播放了桑蒂⋅博特罗斯出狱的画面。一位发言人表示，在5日清晨，桑蒂⋅博特罗斯离开了位于西班牙萨拉曼卡的托帕斯监狱。

    据悉，桑蒂⋅博特罗斯被认为是埃塔组织首脑。他曾参与组织了40起恐怖活动，其中一起是西班牙历史上最血腥的一次。19876月，埃塔对巴塞罗那一家超市发动恐怖袭击，导致21人死亡。桑蒂⋅博特罗斯于同年在法国被捕。
    　　
    2000年，桑蒂⋅博特罗斯从法国被引渡回西班牙。西班牙法院以11项罪名判处他近3000年刑期。2006年，西班牙国家法庭决定把他的所有罪名合并为一个，并且裁定最高刑期为30年。
    　　
    70岁的博特罗斯在狱中总共待了31年，有13年在法国，18年在西班牙。目前，恐怖主义受害者协会对释放这名恐怖分子表示谴责。
    　　
    据悉，埃塔”1959年成立，是西班牙从事民族分离运动的准军事反政府组织。自成立以来，埃塔在西班牙、法国境内多次发动绑架、暗杀、爆炸等恐怖活动，共造成超过800人死亡。20184月，埃塔表示该组织已经彻底解散所有分支机构，并结束其政治诉求，并于53日正式解散。

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