委内瑞拉无人机刺杀总统案6人被捕 美国否认参与

当地时间 8 月 5 日，委内瑞拉政府表示，已有六人因涉嫌用无人机刺杀总统马杜罗被逮捕，这一刺杀计划至少酝酿了半年。美国方面则表示，没有参与此次袭击。

据路透社报道，委内瑞拉内政部长内斯特⋅里沃尔 (Nestor Reverol) 说，被逮捕的六名嫌疑人中有一人因 2017 袭击军事基地而被通缉，还有一名嫌疑人曾因在 2014 年参与反政府街头抗议而被捕。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯表示， “ 安全部队的快速反应，不仅让总统能够撤离，还使得几个行刺者当场被抓。他们正在坦露这次行动的所有细节，该计划至少准备了 6 个月。 ”





罗德里格斯还说，马杜罗被刺杀时有 3 个无人机发生爆炸， “ 一共发生了 3 次爆炸，一架无人机在总统看台对面爆炸，还有一架起飞后在看台右侧爆炸。正是这次爆炸，导致国民警卫队士兵家属区人群向左跑。第 3 架无人机在看台以南的建筑附近爆炸。 ”

当地时间 4 日，委内瑞拉总统马杜罗在首都加拉加斯出席一场军队纪念活动电视讲话时，遭遇无人机炸弹袭击。有外媒称，委内瑞拉地下组织宣布对此次事件负责。





委内瑞拉总统马杜罗当地时间 4 日晚在电视讲话中说，无人机袭击的目的是刺杀他本人。初步调查显示，此次袭击与委内瑞拉及哥伦比亚境内的极右派分子有关。马杜罗还说，这次袭击与哥伦比亚总统桑托斯有关，并命令军队加强了与哥伦比亚边境的警戒。哥伦比亚随后驳斥了马杜罗的指责。





此外，美国白宫国家安全顾问约翰⋅博尔顿

5

日对美国媒体表示，美国政府没有参与对马杜罗的刺杀，

“

我可以肯定的说，美国政府完全没有参与。

”

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