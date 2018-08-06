操作失误？网传俄国防部账号惊现不雅图

据俄罗斯 RT 新闻 8 月 4 日报道，根据社交网站推特（ twitter ）和电报 (Telegram) 上的消息， 8 月 4 日下午，俄罗斯国防部官方的 Instagram 账号上突然发布了一张不雅图，虽然这张照品在账号上存在了约 10 分钟左右的时间后就被撤掉，但这显然已经没有什么用了，因为这张照片已经在互联网上疯传，并引发了热议。

从网上获得的截图可以看到，这张被疯传的图片中的主角是一个深色皮肤、裸露胸部的女子，双腿间还夹着一个灰色泰迪熊毛绒玩具。图片左上角是俄罗斯国防部的徽章及其官方 Instagram 账号的名称，据悉，该账号拥有超过 20 万名粉丝。

到目前为止，俄罗斯国防部还没有就这一事件发表评论。

据报道，首先对俄罗斯国防部官方 Instagram 账号上发布的这张不雅图进行转发的 telegram 账号 Mash 对此进行了评论，称可能是俄罗斯国防部 Instagram 账号的管理员把个人账号和由其管理的官方账号搞混了。 Mash 还调侃称，当然，这也可能只是俄罗斯国防部 Instagram 账号吸引粉丝的一种新方式。





Instagram 的俄语用户也很好奇俄罗斯国防部 Instagram 账号出现这次失误的原因，他们纷纷在 Instagram 账号底部留言询问俄罗斯国防部： “ 你们被黑客入侵了吗？ ”“ 发生了什么事？ ” 然而，当这张照片最终被删除时，有一些粉丝要求将他们 “ 美丽的女孩 ” 重新刊登上官方账号。

推特用户也很快加入到了对这张照片的辩论中，他们嘲笑了俄罗斯国防部方面此次遭遇的尴尬，并保证俄罗斯国防部社交账号安全的规定产生了质疑。一位推特用户表示称，对于俄罗斯国防部允许账号管理员将用于发布官方消息的设备带出办公室供个人使用的政策十分惊讶。如果有严格的管理，意外上传一张不雅图是最不可能发生的公共惨剧。

一些用户则取笑称，官方账号上出现不雅图表明，俄罗斯国防部正在转向一个全新的、军事化程度较低的战略进行转变。而照片中的女子也因为她的相貌受到攻击，一些评论者认为她太瘦了。但也有人为她辩护，并对那些转发和分享照片的人进行了抨击。

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