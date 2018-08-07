伊朗放宽汇率政策以支撑本币 央行副行长涉嫌投机被捕

外媒称，英国国家电视台5日报道说，伊朗将放宽外汇交易规定，以阻止该国货币里亚尔暴跌。自4月以来，由于担心美国可能于本周开始实施的制裁，里亚尔已经贬值了一半。
据路透社迪拜8月5日报道，货币贬值和通胀激增偶尔引发抗议投机和腐败的示威活动。央行则指责导致货币贬值的罪魁是“敌人”。
报道称，一个由伊朗总统鲁哈尼领导、包括司法和议会部门领导人在内的国家机构5日部分解除了按浮动汇率买卖外币的禁令，允许外汇兑换处按非官方的市场汇率出售外币，满足海外旅行等需求。
报道称，这个规定改变了4月的货币买卖禁令。在新措施宣布前，里亚尔在非官方市场上小幅升值，汇率为1美元兑9.85万里亚尔。相比之下，4日的汇率为1美元兑10.3万里亚尔。
报道称，央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马蒂说，这个计划体现了伊朗在面对即将到来的制裁时的自信心。他表示，央行将允许里亚尔汇率实现“可控的浮动”，设法避免为了支撑货币而耗尽外汇储备。
另据法新社德黑兰8月5日报道，随着7日这一美国制裁落实日期的临近，紧张形势加剧。司法机关5日宣布，伊朗央行副行长兼外汇主管被捕。
司法机关发言人吴拉姆-侯赛因·穆赫辛尼·埃杰耶在伊朗伊斯兰共和国广播局的电台声明中指出，副行长艾哈迈德·阿拉格希和其他负责人，以及四名外汇经纪人被控投机并被捕。
报道称，逮捕行动是在美国单方面退出伊朗核问题国际协议后恢复制裁的前夕进行的。
报道称，美国总统特朗普决定采取的这些举措或将严重影响伊朗经济。最近平行市场的伊朗货币里亚尔对美元汇率处于最低水平。
报道称，艾哈迈德·阿拉格希于4日就被央行新行长免职，看来是为了惩罚他对当前货币危机处理不力。
4月以来，伊朗里亚尔对美元汇率贬值超过50%。
报道称，这是美国宣布恢复制裁以及人们由此产生对经济的担心所致。但分析人士还认为，德黑兰的措施也推动了货币跳水。
4月，伊朗当局设立4.2万里亚尔兑1美元的固定汇率，并威胁平行市场外汇经纪人，如果他们采取不同的汇率，就将被起诉。
8月5日，伊朗政府宣布放宽里亚尔汇率政策。
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