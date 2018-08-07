朝媒发声促美放弃“制裁打压”

外媒称，朝鲜国有媒体6日呼吁美国停止制裁，称平壤已经表现出了诚意，结束了核武器试验并归还了在朝鲜战争中丧生的美军士兵的遗骸。
据路透社8月6日报道，在此之前几天，联合国一份机密报告总结称，朝鲜并未停止其核导计划。
报道称，在6月于新加坡举行的具有里程碑意义的峰会上，朝鲜和美国誓言将致力于结束平壤的武器计划，但在完成这一目标方面未能达成一致。
朝鲜国有媒体指责称，尽管平壤表现出了善意姿态，包括暂停核与导弹试验、拆除核工厂以及归还朝鲜战争期间遇难的美军士兵的遗骸等，但华盛顿与改善双边关系的计划“背道而驰”。
朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》称，这些“实际措施”已经消除了继续实施联合国安理会决议的理由。
报道认为，这篇评论是平壤对核谈判进展缓慢感到沮丧的一个新迹象。
另据朝中社8月6日报道，近期，负责朝美协商事务的美国国务院传出实现无核化才能缓和制裁、加大制裁力度就是提高协商能力的途径等离奇主张。美国财政部也不甘落后地叫嚷根本不打算缓和对朝制裁、将进一步加大制裁力度。
朝中社称，为此，美国国会争先恐后地陆续炮制加强对朝制裁的相关法案，美国媒体和专家鼓吹制裁舆论称，特朗普政府重新确认“先无核化、后缓和制裁”的基调，如果朝鲜不采取无核化措施就会转为“极限施压”政策。
《劳动新闻》6日发表署名评论反问，该如何看待台前进行对话、台后大闹制裁这种水火不相容的离奇古怪态度？
评论指出，朝鲜人民迄今受到美国毒辣的制裁封锁，但没有因此而做不到或完不成的事情。
评论称，美国的“制裁效果”，就是使朝鲜跃居核强国地位，百般增强了朝鲜的自强能力。
然而，与特朗普总统宣布不重蹈历届前任失败政策的覆辙、举行首次朝美峰会、迈出新的历史第一步的决断相反，国务院等美国政府部门乞灵于历届政府奉行半个多世纪而屡遭失败的“制裁打压战略”，给历史开倒车。
评论指出，依然如故地执著于过去的强盗逻辑的美国国务院等官僚集团，应认真琢磨前政府失败的教训。
评论称，若不抛弃这种不做自己该做的事、不向对方兑现承诺、只把自己的要求强加于对方的霸王式思维和“制裁万能主义”，美国永远无法得到自己想要的东西。
美国应切记，朝美两国的“世纪握手”并不是什么“打压”的结果，而是信任和尊重带来的历史奇迹。
评论强调，将来的一切将取决于美国是否放弃“制裁打压”这把旧石器时代的石斧，如何靠近信任和尊重的姿态。
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