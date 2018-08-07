美国大公司盈利上升 业内人士认为增长会持续

美媒称，因为税率降低，加之强劲的美国经济正在拉动各个行业的需求，美国最大型企业报告称，它们收获了自衰退以来最强劲的盈利增长。
据美国《华尔街日报》网站8月5日报道，根据汤森路透的数据，今年第二季度，标准普尔500指数成分股公司的利润增长了23.5%，是它们同期收入增长的2.5倍多。
从能源到医疗等所有标普行业的利润增长都支撑了股市上涨，令主要股指接近创纪录高点，并令苹果公司成为第一家市值达到一万亿美元的美国公司。
惠而浦公司首席财务官詹姆斯·彼得斯在7月底的一次财报电话会议上说：“我们受美国的强劲经济鼓舞，包括低失业率和健康的住房需求。”
美国企业税率从35%下调至21%，这在很大程度上推动了利润增长，它所带来的直接影响将在新法实行四个季度后逐渐消失。与税收有关的益处能否持久将取决于企业如何使用节省下来的开支。
但基础业务的表现也非常好。据美国银行美林金融管理部分析师计算，企业总体盈利比华尔街的预期高出3%，税前盈利仍比预期高出2%。该行预计，标普500指数今年的每股收益将增长20%以上，其中近一半的增长来自税法修改所带来的益处。
巴尔-盖纳公司的投资组合经理吉姆·拉塞尔说：“毫无疑问，一二季度都看到了税收措施的益处。”他说，很多公司正在利用这笔意外之财偿还债务，但他认为，随着企业受益于多年来的人员精简、成本削减、重组和股票回购，利润增长将会继续。
拉塞尔说，他预计，即使收入增长放缓，利润也将保持强劲。
美国经济今年春季的年增长率达到近四年来的最快水平，第二季度国内生产总值按季节和通胀因素调整后的年化增长率为4.1%，高于第一季度2.2%的修正增长率。
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