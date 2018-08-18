马哈迪：我最早去中国时 人们都骑着自行车

北京时间8月17日，马来西亚首相马哈迪（Mahathir Mohamad）开启为期5天的访华行程，访问北京和杭州。





马哈迪在1981年至2003年担任首相的22年中，曾7次访问中国。即使卸任首相，他还多次以马来西亚前总理或者中国老朋友的身份访问中国，与中国领导人会面。





马哈迪说，他最早去中国的时候，人们都骑着自行车，也很少见到高楼。如今中国人成批地买入豪华汽车，这些变化都就产生于他所见到的那些中国领导人管理下。 马哈迪与邓小平有过两次见面。一次是1978年邓小平访问马来西亚时，马哈迪当时以副总理身份陪同。另一次是1985年，已是马来西亚首相的马哈迪首次访华，与邓小平会面。





这两次见面，邓小平给他留下深刻印象。邓小平详细询问了马来西亚的各项经济政策和经济数据，并对当时马来西亚人均国民生产总值已达2,000美元表现出极大兴趣。





马哈迪非常欣赏邓小平的白猫黑猫论， 称邓小平是一位伟大的改革家。 这次访问，马哈迪爬长城，参观上海和杭州，进一步加深他对中国的了解。





1993年，马哈迪带领有一百多名成员。包括企业界人士组成的访问团访问中国，与中国签署了三十多项谅解备忘录及二十多项投资协定，促使两国关系更上一层楼。 不到一年后，敦马哈迪又在1994年5月第三次访华。此行的目的原本是出席北京举行的经济论坛，并发表演说。当时恰逢中马建交20周年，时任中国国家主席江泽民和中国国务院总理李鹏都会见了马哈迪，双方对各方面问题进行广泛探讨。





1996年6月，马哈迪第四次访华。这一年，马哈迪在国内提出 “超级多媒体计划”，主张发展数字经济。他访华的重点也放在提升中马两国经贸方面的联系方面，使两国关系更臻成熟稳定。 1999年正值中马建交25周年。原本马中友好协会要在马来西亚当地举行庆祝活动，马哈迪得知后，立即提议将庆祝活动“移师”中国。这是马哈迪1997年应对金融危机后的第一次访华。时任中国国家主席江泽民对他应对金融危机的举措表示赞同。





马哈迪则对中国在经济上取得的成就持赞赏态度，表示要向中国学习。 2001年，马哈迪两次到访中国。2月，博鳌亚洲论坛成立。





马哈迪作为特邀嘉宾出席，他对时任中国国家主席江泽民交表示，亚洲应当有自己的论坛，以便更清楚地表明亚洲对世界重大问题的看法，也有利于亚洲国家达成共识，维护自身利益。他对论坛设在中国感到高兴。





同年10月，马哈迪出席在中国上海举行的亚洲太平洋经济合作组织(简称：亚太经合组织）峰会。他在发言中，多次引用邓小平的名言，并称邓小平是二十世纪伟大的人物之一。 2004年是中马建交30周年，已卸任总理职位的马哈迪再次访华并出席博鳌亚洲论坛。





当时马来西亚已成为中国在东盟国家中的最大贸易伙伴，双方在国际和地区事务中保持着密切协作和配合。时任中国国家主席胡锦涛表示，中马关系发展的良好局面，离不开马哈迪的关心和支持。 2013年，中国国家主席习近平在马来西亚吉隆坡会见马哈迪，称他为“中国人民敬重的老朋友”。

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